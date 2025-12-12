Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:34 AM IST

    ക​ന്ന​ട മധുരം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി ഡോ. ​സു​ഷ​മ

    ക​ന്ന​ട മധുരം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി ഡോ. ​സു​ഷ​മ
    ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ര്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യു​ടെ മാ​ധു​ര്യം നു​ണ​യു​മ്പോ​ഴും അ​ന്നം ന​ല്‍കി​യ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​യെ അ​ഗാ​ധ​മാ​യി പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ശ്രീ ​സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ട്ര​സ്റ്റ് ഉ​ട​മ ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ര്‍. 17 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം നി​സ്വാ​ര്‍ഥ സേ​വ​ന​മാ​യി ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ക്കും ഇ​ത​ര ഭാ​ഷ​ക്കാ​ര്‍ക്കും പ​ക​ര്‍ന്നു ന​ല്‍കി. ഏ​ക​ദേ​ശം 4000 ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നു പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. സ്വ​ന്തം പ​ണം മു​ട​ക്കി ഭാ​ഷ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യ സു​ഷ​മ​ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍ നി​ന്ന്​ ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ശ​മ്പ​ളം വാ​ങ്ങാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ര​ട്ടി മ​ധു​ര​മാ​ണ്.

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക​ന്ന​ട​ഭാ​ഷ അ​റി​യാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്കാ​യി ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി പ്രാ​ധി​കാ​ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി 100 ഓ​ളം സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ക​ന്ന​ട പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ താ​ല്പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. വി​ധാ​ന സൗ​ധ​യി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രി​ല്‍ സു​ഷ​മ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടു.

    മൂ​ന്ന് മാ​സം കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള കോ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ 35 പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. പ​ഠി​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ശ്രീ ​സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ബാ​ച്ചാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    കോ​ഴ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷ​വും പ​ഠി​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ആ​റു​മാ​സ​ത്തോ​ളം നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കും. ബീ​ഹാ​ര്‍, അ​സം, ബം​ഗാ​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും നി​ര​വ​ധി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ​യി​ല്‍ പ്ര​വീ​ണ്യം നേ​ടി​യ​തി​ന്‍റെ സാ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് സു​ഷ​മ.

