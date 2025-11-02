Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Nov 2025 7:51 AM IST
    2 Nov 2025 7:51 AM IST

    ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത് ഡോ.​എ​ല്‍. ശോ​ഭ കു​റു​പ്പ്

    ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത് ഡോ.​എ​ല്‍. ശോ​ഭ കു​റു​പ്പ്
    ഡോ.​എ​ല്‍. ശോ​ഭ കു​റു​പ്പ് ചി​ത്ര​ത്തി​നൊ​പ്പം 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് കാ​ലെ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ഴും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​​ടെ ഇ​ട​ങ്ങ​ള്‍ ത​ന്നെ മാ​ടി​വി​ളി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഡോ. ​എ​ല്‍. ശോ​ഭ കു​റു​പ്പി​ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​യാ​യ ശോ​ഭ​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചി​ത്രം വ​ര​യെ വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    അ​മ്മാ​വ​നി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ചി​ത്ര​മെ​ഴു​ത്ത് സ്കൂ​ള്‍, കോ​ള​ജ് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ങ്കി​ലും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​സേ​വ​ന​ത്തി​നി​ടെ കൈ​മോ​ശം വ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യെ അ​ങ്ങ​നെ കൈ​വി​ടാ​നാ​വി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് രാ​വേ​റെ വൈ​കി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​ങ്ങാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ള്‍ ചാ​യ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. വാ​ട്ട​ര്‍ ക​ള​ര്‍, അ​ക്രി​ലി​ക്, ചാ​ര്‍ക്കോ​ള്‍, ഓ​യി​ല്‍ പെ​യി​ന്റി​ങ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​ഷ്ട​മാ​ധ്യ​മം.

    കോ​റ​മം​ഗ​ല, ചി​ത്ര​ക​ലാ പ​രി​ഷ​ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ര്‍ത്താ​വ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും അ​ന​സ്തെ​റ്റി​സ്റ്റു​മാ​യ സു​കു​മാ​ര​ന്‍ കോ​ണോ​ത്ത്, മ​ക​ന്‍ സി​ദ്ധാ​ര്‍ഥ്, മ​രു​മ​ക​ള്‍ ദി​വ്യ, പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ അ​മേ​യ, അ​വ്യു​ക്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് കു​ടും​ബം.

    പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ര​ണ്ടു​പേ​രും മു​ത്ത​ശ്ശി​യു​ടെ പാ​ത​യി​ലാ​ണ്. ക​സ​വ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ക്ലി​നി​ക്കി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലും മി​ന്നി​മാ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന കു​ഞ്ഞ് മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ കാ​ന്‍വാ​സി​ല്‍ പ​ക​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ര്‍. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യു​ടെ പു​ത്ത​ൻ പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ഡോ​ക്ട​റു​ടെ ആ​ദ്യ ഗു​രു മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ആ​ണ്.

    വാ​ണി​ദാ​സ്, കാ​ന്ത​രാ​ജ് എ​ന്നീ ഗു​രു​ക്ക​ന്മാ​രും പി​ല്‍ക്കാ​ല​ത്ത് ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യു​ടെ വ​ലി​യ​ലോ​കം തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി. വ​ലി​യ കാ​ന്‍വാ​സി​ല്‍ വാ​ട്ട​ര്‍ ക​ള​ര്‍ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്ന് പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ ഡോ​ക്ട​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. എം.​ജി റോ​ഡി​ലെ രം​ഗോ​ലി മെ​ട്രോ ആ​ർ​ട്ട് സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​ർ​ട്ട് ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ല​ക്ടീ​വി​ന്റെ (എ.​ബി.​സി) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ആ​ർ​ട്ടി​സ്ട്രി ആ​നു​വ​ൽ 2025’ ൽ ​ഡോ​ക്ട​ര്‍ വ​ര​ച്ച ബോ​ട്സ്വാ​ന​യി​ലെ ഉ​പ്പ് ത​ടാ​കം, വ​യ​നാ​ട് ദു​ര​ന്തം, നാ​ടി​ന്റെ പ​ച്ച​പ്പ്, ടി​ബ​റ്റ്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ന്‍, ബ​നാ​റ​സ്, കാ​ഞ്ചീ​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, ര​വി വ​ര്‍മ, വാ​ന്‍ ഗോ​ഗ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഫ്യൂ​ഷ​ന്‍ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്.

    പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ന​ടി​യും ഗാ​യി​ക​യു​മാ​യ വ​സു​ന്ധ​ര ദാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. 32 വി​ഷ്വ​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ 300ല​ധി​കം ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ, മ​ൾ​ട്ടി​മീ​ഡി​യ പ്രൊ​ജ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ബ്രി​ട്ട​ൻ, അ​മേ​രി​ക്ക, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു വ​രെ.

