Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 March 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 8:38 AM IST

    നി​രോ​ധനാ​ജ്ഞ ലം​ഘി​ച്ച് ക​മ്പ​ള ട്രാ​ക്കിന് കല്ലിട്ടു

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം മാ​ർ​ച്ച് നാ​ലി​ന്
    നി​രോ​ധനാ​ജ്ഞ ലം​ഘി​ച്ച് ക​മ്പ​ള ട്രാ​ക്കിന് കല്ലിട്ടു
    ഉ​ഡു​പ്പി ക​മ്പ​ള ട്രാ​ക്ക് ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ഗു​ർ​മേ സു​രേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​രോ​ധ​ന ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ക​മ്പ​ള ട്രാ​ക്കി​ന്റെ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു. മ​ണി​പ്പാ​ലി​ലെ 80 ബ​ഡാ​ഗു​ബെ​ട്ടു​വി​ൽ ബി​ജെ​പി എം​എ​ൽ​എ ഗു​ർ​മേ സു​രേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് മു​ൻ മ​ന്ത്രി വി​ന​യ് കു​മാ​ർ സൊ​റാ​ക്കെ എ​തി​ർ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബി​ജെ​പി -കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​വാ​ദം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മാ​ർ​ച്ച് നാ​ലി​ന് ജി​ല്ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി ല​ക്ഷ്മി ഹെ​ബ്ബാ​ൾ​ക്ക​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സൊ​റാ​ക്കെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച​ത്.​

    എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​നി​ല ഭ​യ​ന്ന്, ജി​ല്ലാ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം 80 ബ​ഡാ​ഗു​ബെ​ട്ടു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റ് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ നി​രോ​ധാ​ജ്ഞ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​മ്പ​ള​ക്കാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥ​ലം യു​വ​ജ​ന-​കാ​യി​ക വ​കു​പ്പി​ന്റേ​താ​ണെ​ന്നും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി​യാ​യി നീ​ക്കി​വ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങ് മാ​ർ​ച്ച് നാ​ലി​ന് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​രോ​ധാ​ജ്ഞ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ബി​ജെ​പി എം​എ​ൽ​എ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ന​ട​ത്തി. നി​ര​വ​ധി ബി​ജെ​പി നേ​താ​ക്ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി. സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ട് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച മു​ൻ മ​ന്ത്രി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ എം​എ​ൽ​എ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ക​മ്പ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ല്ലാ​യ്പ്പോ​ഴും പാ​ർ​ട്ടി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് അ​തീ​ത​മാ​യാ​ണ് ക​മ്പ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​രോ​ധാ​ജ്ഞ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ്ര​ത്യേ​ക ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള ജി​ല്ലാ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം അ​നു​ചി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പോ​ത്തോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്പ​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദേ​വി​പ്ര​സാ​ദ് ഷെ​ട്ടി ഐ​ക​ല​ബാ​വ വേ​ദി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ക​മ്പ​ള​യെ മു​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ക​മ്പ​ള പ​രി​പാ​ടി മാ​ർ​ച്ച് നാ​ലി​ന് നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ ജി​ല്ലാ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ലാ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

