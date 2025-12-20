വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് കല്ലേറ്; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 20 Dec 2025 7:42 AM IST
Updated Ondate_range 20 Dec 2025 7:42 AM IST
വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് കല്ലേറ്; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Stones pelted at Vande Bharat Express; one person arrested
മംഗളൂരു ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് കല്ലേറുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ജനൽ ചില്ലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മദ്യപിച്ച നിലയിലാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചു. 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
Listen to this Article
മംഗളൂരു: മഡ്ഗാവ് -മംഗളൂരു സെൻട്രൽ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് (20645) വ്യാഴാഴ്ച കല്ലെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സുബ്ജിത് മുള്ളിക്കിനെയാണ് (23) ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിലെ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ആർ.പി.എഫ്) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
മംഗളൂരു ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് കല്ലേറുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ജനൽ ചില്ലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മദ്യപിച്ച നിലയിലാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചു. 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story