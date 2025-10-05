Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഉ​റൂ​സ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:21 AM IST

    ഉ​റൂ​സ് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് നേ​രെ ക​ല്ലേ​റ്; സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​ഴി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​റൂ​സ് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് നേ​രെ ക​ല്ലേ​റ്; സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത വ​ഴി​യി​ൽ
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ള​ഗാ​വി ജി​ല്ല​യി​ൽ ഖ​ഡ​ക് ഗ​ള്ളി​യി​ലെ മെ​ഹ​ബൂ​ബ് സു​ബ്ഹാ​നി ദ​ർ​ഗ​യി​ലെ ഉ​റൂ​സ് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക് നേ​രെ ക​ല്ലേ​റു​ണ്ടാ​യി. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മു​ഴ​ക്കി​യ​താ​ണ് പ്ര​കോ​പ​നം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​തും പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി.

    ക​ല്ലേ​റ് ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 11 പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് മ​റ്റൊ​രു കേ​സും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ക​ല്ലേ​റി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വൈ​കി​യാ​ണ് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. ഖ​ഡ​ക് ഗ​ള്ളി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ ജാ​ഥ​യു​ടെ റൂ​ട്ട് മാ​റ്റി​യ​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സം​ഘ​ർ​ഷം പെ​ട്ടെ​ന്ന് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ക​ല്ലേ​റു​ണ്ടാ​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ച്ചു. സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഭൂ​ഷ​ൺ ബോ​റാ​സെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത റൂ​ട്ട് മാ​റ്റം, ക​ല്ലെ​റി​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഖ​ദേ​ബ​സാ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി കൂ​ട്ട്, ജ​ൽ​ഗാ​ർ ഗ​ള്ളി വ​ഴി ദ​ർ​ഗ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​റൂ​സ് ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ വ​ഴി.എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഖ​ഡ​ക് ഗ​ള്ളി വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:uroosstone peltedBelagaviBangalor
    News Summary - Stones pelted at Urs procession traveled on unauthorized route
    Similar News
    Next Story
    X