Madhyamam
    Posted On
    20 Feb 2026 7:19 AM IST
    Updated On
    20 Feb 2026 7:19 AM IST

    ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രി​ൽ വീ​ടി​നു നേ​രെ ക​ല്ലേ​റ്; മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഭ​ര​ത്, ദി​ലീ​പ്, ഹ​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ; ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വേ​ട്ട പൊ​ളി​ഞ്ഞു
    ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രി​ൽ വീ​ടി​നു നേ​രെ ക​ല്ലേ​റ്; മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    അ​റ​സ്റ്റ് വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് എ​ത്തി​യ​വ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ചി​ക്ക​മം​ഗ​ളൂ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യ​പു​ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വീ​ടി​നു നേ​രെ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ക​ല്ലേ​റ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ലും മൂ​ന്നു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഗൗ​രി ക​ലു​വെ​യി​ലെ കെ. ​ഭ​ര​ത് (23), രാ​മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ എം. ​ദി​ലീ​പ് (27), സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ന്റെ ഉ​ട​മ സി. ​ഹ​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു ദി​വ​സം മു​മ്പ് പ്ര​തി​ക​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പം മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളി​ൽ ചു​റ്റി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​യും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യും ത​മ്മി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ല്ലേ​റി​ന് പി​ന്നി​ലെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​വും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടോ എ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ല്ലേ​റ് സം​ഭ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി മി​ണ്ടാ​തി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ വി​ഷ​യം രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. അ​തേ​സ​മ​യം, സം​ഭ​വം കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും വാ​ദി​ച്ചു.

