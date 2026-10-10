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    കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്റ്റിങ് ഓപറേഷന്‍ വിവാദം; നടത്തിയതിന് തെളിവുകള്‍ കൈവശമുണ്ട് -മുഖ്യമന്ത്രി

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    കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്റ്റിങ് ഓപറേഷന്‍ വിവാദം; നടത്തിയതിന് തെളിവുകള്‍ കൈവശമുണ്ട് -മുഖ്യമന്ത്രി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ സ്റ്റി​ങ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി, സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കു​രു​ക്കി​ലാ​ക്കാ​ൻ ​ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന് തെ​ളി​വു​ക​ൾ ​ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ. സ്റ്റി​ങ് ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ നേ​ര​ത്തെ ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ളും രേ​ഖ​ക​ളും ത​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ ശി​വ​കു​മാ​ർ സ്റ്റി​ങ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി ആ​രോ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​റ​കെ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ര്‍ശം. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ഴി ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ ത​യ്യാ​റാ​ണ്. എ​ന്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണ് അ​വ​ർ വ​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​രെ​യാ​ണ് ക​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​റി​യാ​മെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ശ്ര​മം ആ​ദ്യ​മാ​യ​ല്ലെ​ന്നും താ​ൻ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ചാ​ന​ൽ സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ല്‍ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ശി​വ​കു​മാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ത​നി​ക്ക് ചു​റ്റും മൂ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ വ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യി തോ​ന്നി​യ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി പേ​രെ അ​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വ​രി​ൽ ചി​ല​രെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് നി​യ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ ത​ന്‍റെ പ​ക്ക​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ണ്ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ​യും പി​ന്തു​ണ​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി സ​തീ​ഷ് ജാ​ർ​ക്കി​ഹോ​ളി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏജൻസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി -എം.എൽ.എ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ ശേ​ഷം ത​ന്‍റെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സ്റ്റി​ങ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ര​വി കു​മാ​ർ ഗൗ​ഡ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലും 10 മ​ന്ത്രി​മാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ​യും ചാ​ര​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്നും കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ നി​യ​മി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പെ​ൻ​ഡ്രൈ​വ് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ര്‍ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യും ര​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കു​രു​ക്കാ​നാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ത​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ര​വി കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ട് മാ​സ​മാ​യി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഗൗ​ഡ ആ​രോ​പി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​നെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ള്‍ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​ത്തോ​ളം മ​ന്ത്രി​മാ​രെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ക, അ​വ​രു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക, സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ നാ​ണം കെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ ത​ന്‍റെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടെ​ന്നും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Sting operation controversy in Karnataka politics
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