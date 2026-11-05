സ്റ്റിങ് ഓപറേഷന്: മീഡിയ കൺസൾട്ടന്റ് സി.സി.ബിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായിtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സ്റ്റിങ് വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയുടെ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീഡിയ കൺസൾട്ടന്റ് ബംഗളൂരു സി.സി.ബിയുടെ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസിന് മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി.
പ്രജ്വൽ പ്രസാദാണ് ചൊവ്വാഴ്ച സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരായത്. സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുമാരസ്വാമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ച് പ്രജ്വൽ പ്രസാദിന് കൈമാറിയതായി ബംഗളൂരു പൊലീസ് കമീഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിങ് ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.
പ്രസാദിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കൈമാറ്റം നടത്തിയതെന്ന് അറസ്റ്റിലായ പ്രതി റിതേഷ് പാണ്ഡെ മൊഴി നല്കിയിരുന്നു. പാണ്ഡെ, വിനോദ് ശർമ്മ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ചേർന്ന് ഡൽഹിയിലെ കരോൾ ബാഗ് പ്രദേശത്തെ കടയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുകയും കുമാരസ്വാമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ച് പ്രസാദിന് കൈമാറിയെന്നും കമീഷണർ പറഞ്ഞു. വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി സ്വദേശിയായ പാണ്ഡെയെ ഒക്ടോബർ 24ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായത് ഇയാളാണ്. സി.സി.ബി പൊലീസ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഇയാളെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. സിദ്ധരാമയ്യയെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ള വൈറലായ സ്റ്റിങ് വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതും മനഃപൂർവം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ബംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.