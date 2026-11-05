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    സ്റ്റിങ് ഓപറേഷന്‍: മീഡിയ കൺസൾട്ടന്‍റ് സി.സി.ബിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി

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    സ്റ്റിങ് ഓപറേഷന്‍: മീഡിയ കൺസൾട്ടന്‍റ് സി.സി.ബിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സ്റ്റി​ങ് വീ​ഡി​യോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്‌.​ഡി. കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മീ​ഡി​യ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്‍റ് ബം​ഗ​ളൂ​രു സി.​സി.​ബി​യു​ടെ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സി​ന് മു​മ്പി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് ഹാ​ജ​രാ​യി.

    പ്ര​ജ്വ​ൽ പ്ര​സാ​ദാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. സ്റ്റി​ങ് ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ വീ​ഡി​യോ​ക​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ൽ വെ​ച്ച് പ്ര​ജ്വ​ൽ പ്ര​സാ​ദി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ സി​ങ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    പ്ര​സാ​ദി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി റി​തേ​ഷ് പാ​ണ്ഡെ മൊ​ഴി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. പാ​ണ്ഡെ, വി​നോ​ദ് ശ​ർ​മ്മ എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ക​രോ​ൾ ബാ​ഗ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങു​ക​യും കു​മാ​ര​സ്വാ​മി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ൽ വെ​ച്ച് പ്ര​സാ​ദി​ന് കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ഡി​യോ​ക​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പാ​ണ്ഡെ​യെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ൽ ആ​ദ്യം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത് ഇ​യാ​ളാ​ണ്. സി.​സി.​ബി പൊ​ലീ​സ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള വൈ​റ​ലാ​യ സ്റ്റി​ങ് വീ​ഡി​യോ​യി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​തും മ​നഃ​പൂ​ർ​വം കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Sting Operation Case: Media Consultant Appears Before CCB for Questioning
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