Madhyamam
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:11 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് നാ​ളെ തു​ട​ക്കം

    karnataka state youth festival
    representational image

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ യു​വാ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ര്‍ കൈ​ര​ളീ നി​കേ​ത​ന്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ട്ര​സ്റ്റ് കാ​മ്പ​സി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    പ​ദ്യം ചൊ​ല്ല​ല്‍, ല​ളി​ത​ഗാ​നം, ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം, നാ​ട​ന്‍ പാ​ട്ട്, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, പ്ര​സം​ഗം (മ​ല​യാ​ളം), നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കു​ച്ചു​പ്പി​ടി, ഓ​ട്ട​ന്‍തു​ള്ള​ല്‍, മി​മി​ക്രി, മോ​ണോ​ആ​ക്ട്, സം​ഘ​നൃ​ത്തം, കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി (തി​രു​വാ​തി​ര), ഒ​പ്പ​ന, മാ​ര്‍ഗം​ക​ളി, ദ​ഫ് മു​ട്ട് എ​ന്നീ 18 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. അ​ഞ്ചു മു​ത​ല്‍ 18 വ​യ​സ്സു​വ​രെ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍, ജൂ​നി​യ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ എ​ന്നീ മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ക്ക്‌ പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ച് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ക​ലാ​തി​ല​ക​വും ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി കു​മാ​ര്‍, ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 98861 81771, 87926 87607.

    Show Full Article
