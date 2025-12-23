Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Dec 2025 8:44 AM IST
    date_range 23 Dec 2025 8:44 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പോ​ളി​യോ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​ൾ​സ് പോ​ളി​യോ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ യ​ജ്ഞ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ഓ​രോ കു​ട്ടി​ക്കും അ​ഞ്ച് ഡോ​സ് ഓ​റ​ൽ പോ​ളി​യോ വാ​ക്സി​നും (ഒ.​പി.​വി) മൂ​ന്ന് ഡോ​സ് ഐ.​പി.​വി​യും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഇ​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ, കു​ന്നി​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ചേ​രി​ക​ൾ, കു​ടി​യേ​റ്റ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, ഫാം ​ഹൗ​സു​ക​ൾ, ന​ഗ​ര ചേ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കും.

    റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബൂ​ത്തു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി 33,258 ബൂ​ത്തു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1,030 മൊ​ബൈ​ൽ ടീ​മു​ക​ൾ, 2,096 ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് ടീ​മു​ക​ൾ, 1,13,115 വാ​ക്സി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, 7,322 സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രെ നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

