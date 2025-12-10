Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ദ്യ​ത്തി​ന്...
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:26 AM IST

    മ​ദ്യ​ത്തി​ന് പ​ണ​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി ത​ർ​ക്കം; യു​വാ​വ് കു​ത്തേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ദ്യ​ത്തി​ന് പ​ണ​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി ത​ർ​ക്കം; യു​വാ​വ് കു​ത്തേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ദ്യ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്കം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ബൈ​ക്ക​മ്പാ​ടി​യി​ൽ യു​വാ​വി​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യും ബൈ​ക്ക​മ്പാ​ടി​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ സ​ച്ചി​ൻ കു​മാ​റാ​ണ് (31) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബെ​ല​ഗാ​വി ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വീ​ൺ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പ​യെ പ​ന​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് മം​ഗ​ളൂ​രു റ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    സ​ച്ചി​ൻ കു​മാ​റും പ്ര​വീ​ൺ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​പ്പ​യും അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​ണ്. സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം സ​ച്ചി​ൻ പ്ര​വീ​ണി​നോ​ട് മ​ദ്യം വാ​ങ്ങാ​ൻ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കാ​തെ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു.

    ആ ​രാ​ത്രി​യി​ൽ മ​ദ്യ​പി​ച്ച ശേ​ഷം സ​ച്ചി​ൻ 11.45ഓ​ടെ പ്ര​വീ​ണി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്ന് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ പ്ര​വീ​ൺ സ​ച്ചി​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തി​യെ​ന്നും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ന​മ്പൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ​ലീം അ​ബ്ബാ​സും സം​ഘ​വും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsArrestStabbed To Death
    News Summary - stabbed to death case
    Similar News
    Next Story
    X