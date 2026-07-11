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    Metro
    Posted On
    date_range 11 July 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 9:40 AM IST

    വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച കാ​മു​കി​യെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ല്‍പി​ച്ചു

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    വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച കാ​മു​കി​യെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ല്‍പി​ച്ചു
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    ബ​ന്ദേ ന​വാ​സ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച കാ​മു​കി​യെ കാ​മു​ക​ന്‍ കു​ത്തി പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ചു. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ന​ന്ദി​നി ദാ​സി​നാ​ണ് കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം രാ​മ​ഗൊ​ണ്ട​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. യു​വ​തി​യെ പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം യു​വാ​വ് ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്ത് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ​രു​വ​രെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. യു​വ​തി​യു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ന്ദി​നി ദാ​സും കോ​ലാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ്ര​തി ബ​ന്ദേ ന​വാ​സും സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യ​ത്. ന​ന്ദി​നി​യു​ടെ കു​ടും​ബം ബ​ന്ധ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും മ​റ്റൊ​രാ​ളു​മാ​യി വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ ബ​ന്ദേ ന​വാ​സ് ക​ത്തി​യു​മാ​യി ന​ന്ദി​നി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി.

    ന​ന്ദി​നി​യു​ടെ ഇ​ള​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ മു​റി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട ശേ​ഷം വി​വാ​ഹ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും പി​ന്‍മാ​റാ​ന്‍ ന​ന്ദി​നി​യെ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത് നി​ഷേ​ധി​ച്ച ന​ന്ദി​നി​യെ ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ല​ത​വ​ണ കു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് യു​വാ​വ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു.

    വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ എ​ടു​ത്ത് പ്ര​തി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ട്ടു ശേ​ഷം തീ​യി​ട്ടു. വ​ർ​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന് ന​ന്ദി​നി​യെ​യും പ്ര​തി​യെ​യും ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി അ​ടു​ത്തു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ വ​ർ​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

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    TAGS:Crime NewsstabbedBangalore News
    News Summary - Stabbed girlfriend who refused to marry him
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