Madhyamam
    Metro
    21 Jan 2026 9:45 AM IST
    21 Jan 2026 9:45 AM IST

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി: ര​ണ്ടാം പ്രി​പ്പ​റേ​റ്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി: ര​ണ്ടാം പ്രി​പ്പ​റേ​റ്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി ര​ണ്ടാം പ്രി​പ്പ​റേ​റ്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ രാ​വി​ലെ 10ന് ​ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ 1.15 വ​രെ ന​ട​ത്തും.

    പ​രീ​ക്ഷ സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ത​ന്നെ സ്കൂ​ളി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. പ​രീ​ക്ഷ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 10.30 വ​രെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​മാ​ത്ര​മേ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ നി​ന്നും ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ. 10ഓ​ടെ പ്രി​ന്‍റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 10.30ന് ​പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ക്ക​ണം. 10.50ഓ​ടെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ പ​രീ​ക്ഷ ഹാ​ളി​ൽ എ​ത്ത​ണം.

    ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ബി.​ഇ.​ഒ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ര​ണ്ടാം പ്രി​പ്പ​റേ​റ്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 27 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

