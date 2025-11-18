Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Nov 2025 9:56 AM IST
    18 Nov 2025 9:56 AM IST

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്​: ക​ർ​ണാ​ട​ക ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്​: ക​ർ​ണാ​ട​ക ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഉ​ത്ത​ര ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ല്‍ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ടീം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഉ​ത്ത​ര ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 531 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​നം സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. കേ​ര​ളം, ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന് ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന കേ​ര​ള ടീ​മി​ന് പ​താ​ക കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കാ​മ്പ​സ് ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​ദ് ഡ​ൽ​ഹി പെ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​ഫെ​സ്റ്റാ​യും ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച അ​ബ്ദു​റ​ശീ​ദ് സ്റ്റാ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഫെ​സ്റ്റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ക​ർ​ണാ​ട​ക സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് മ​ദ​ന​കൂ​ടു ചി​ന്ന​സ്വാ​മി, സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അം​ജ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ, ഉ​ർ​ദു എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ സ​യ്യി​ദ് ഹു​സൈ​നി പീ​രാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും സാ​ഹി​ത്യ​പ്രേ​മി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​രി​യ​ർ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ എ​ജ്യൂ​സൈ​ൻ ക​രി​യ​ർ ക്ലി​നി​ക്കും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സ​മാ​പ​ന​സം​ഗ​മം ഡോ. ​ഖ​മ​റു​സ​മാ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ ഇ​നാം​ദാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫ​ഖീ​ഹു​ൽ ഉ​മ​ർ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ശൈ​ഖ് ശാ​ഹ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല സ​ഖാ​ഫി, ദി​ൽ​ശാ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ്, ഇ​ബ്രാ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി, ശ​രീ​ഫ് നി​സാ​മി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന് കേ​ര​ളം ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളും സ​ൽ​മാ​ൻ ഖു​ർ​ശി​ദ് മ​ണി​പ്പൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്വാ​ദി​ഖ​ലി ബു​ഖാ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

