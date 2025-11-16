Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:40 AM IST

    ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പ് -മു​ദ​ന​കു​ടു ചി​ന്ന​സ്വാ​മി

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പ് -മു​ദ​ന​കു​ടു ചി​ന്ന​സ്വാ​മി
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് മു​ദ​ന​കു​ടു ചി​ന്ന​സ്വാ​മി. ഉ​ത്ത​ര ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​റി​വും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​യ​മ​ന​ത്തോ​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സൂ​ഫി പാ​ര​മ്പ​ര്യം അ​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബ​ന്ദേ ന​വാ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. അ​ലി റ​സ മൂ​സ​വി, മൊ​യി​നാ​ബാ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഖ​മ​റു​സ്സ​മാ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ ഇ​നാം​ദാ​ർ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ഈ​മി അ​ൽ ബു​ഖാ​രി, എ​സ്‌.​എ​സ്‌.​എ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല സ​ഖാ​ഫി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ൽ​ശാ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    114 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 26 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് കൊ​ളോ​ക്കി​യം, ബ​ന്ദേ ന​വാ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്, എ​ജു കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SSFmetro newsInternational Literature Festival
    News Summary - SSF National Literature Festival inaugurated
    Similar News
    Next Story
    X