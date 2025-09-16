Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്​...
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:19 AM IST

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്​ ജി​ല്ല സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്​

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്​ ജി​ല്ല സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്​
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്​ ബം​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ​ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്​ ബം​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന് അ​ൽ അ​മീ​ൻ കോ​ള​ജ് കാ​മ്പ​സി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ​യി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ബ്റാ​ഹിം ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ സ​അ​ദി കി​ൻ​യ, ഫാ​റൂ​ഖ് അ​മാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൽ​താ​ഫ് അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SSFBangalore News
    News Summary - SSF district Sahithyolsav
    Similar News
    Next Story
    X