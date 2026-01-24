Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎസ്.എസ്.എഫ് ബംഗളൂരു...
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 8:06 AM IST

    എസ്.എസ്.എഫ് ബംഗളൂരു ജില്ല വാർഷിക കൗൺസിൽ സമാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്.എസ്.എഫ് ബംഗളൂരു ജില്ല വാർഷിക കൗൺസിൽ സമാപിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് ഫെഡറേഷൻ (എസ്.എസ്.എഫ്)ബംഗളൂരു ജില്ല വാർഷിക കൗൺസിൽ ആർ.ടി. നഗറിലെ ജില്ല ഓഫിസിൽ നടന്നു.

    ജില്ല പ്രസിഡന്‍റ് ഫാറൂഖ് അമാനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അബൂബക്കർ അഹ്‌സനിയുടെ ദുആയോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടി കെ.എം.ജെ ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ സഅദി കിന്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് അനസ് സിദ്ദീഖി ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിരീക്ഷകനായി എത്തിയ സ്വബാഹ് സഖാഫി കൗൺസിൽ നടപടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. ജില്ല കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹൈദർ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ മുഷ്താഖ് അഹമ്മദ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു.

    റസൂൽ സി.സി (സി.സി വിഭാഗം), അബ്ദുൽ വാജിദ് അംജദി (റെയിൻബോ), സുഹൈൽ ഖുതുബി(ക്യു.ഡി), ശംസുദ്ദീൻ ജെ.പി. നഗർ (മീഡിയ), ഹബീബ് സഖാഫി (ദഅ്‌വ), നിസാർ ഖാദിരി (കാമ്പസ്), ശംസു ഗാഞ്ചാൽ (വെഫി), നൗഷാദ് (പബ്ലിക്കേഷൻ) എന്നിവര്‍ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. മിസ്ഹബ് ഹൈദ്രോസി തങ്ങൾ, സംസ്ഥാന റെയിൻബോ സെക്രട്ടറി ശിഹാബ് മടിവാള എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സി.സി. സെക്രട്ടറി റസൂൽ സ്വാഗതവും വെഫി സെക്രട്ടറി ശംസു ഗാഞ്ചാൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metroannual councilSSF Bengaluru District
    News Summary - SSF Bengaluru District Annual Council concludes
    Similar News
    Next Story
    X