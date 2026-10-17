Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ശൃം​ഗേ​രി വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ വി​ഡി​യോ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    ശൃം​ഗേ​രി വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ വി​ഡി​യോ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശം
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 2023ൽ ​ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ശൃം​ഗേ​രി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ വി​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ് ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ (ഇ​സി​ഐ) വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. 2027 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15 ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ടു​ത്ത വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ലി​ന​കം ല​ഭ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ സ​ഞ്ജ​യ് കു​മാ​റും സ​ഞ്ജീ​വ് സ​ച്ച്ദേ​വ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ത് പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യ നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ർ​ശ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ശൃം​ഗേ​രി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ടി.​ഡി. രാ​ജെ​ഗൗ​ഡ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി ഡി.​എ​ൻ. ജീ​വ​രാ​ജി​നെ​തി​രെ 201 വോ​ട്ടി​ന്റെ നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വി​ജ​യം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു .ഫ​ല​ത്തി​നെ​തി​രെ ജീ​വ​രാ​ജ് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും എ​ണ്ണാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.2026 മേ​യ് മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ന്ന വീ​ണ്ടും എ​ണ്ണ​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജെ​ഗൗ​ഡ​യു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 255 വോ​ട്ടു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ജീ​വ​രാ​ജി​നെ വി​ജ​യി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജ​ഗൗ​ഡ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും എ​ണ്ണ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ര​സി​ച്ച 279 പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന മാ​ത്ര​മേ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും സ്വീ​ക​രി​ച്ച 562 ബാ​ല​റ്റു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. സു​താ​ര്യ​ത ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്, യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ന്റെ​യും വീ​ണ്ടും എ​ണ്ണ​ലി​ന്റെ​യും വീ​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​രീ​ക്ഷ​ക​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.​വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ വീ​ഡി​യോ കാ​ണു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് ഇ.​സി.​ഐ​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചു, ഇ​ത് ബെ​ഞ്ചി​ൽ നി​ന്ന് രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി. കേ​സ് ഒ​ടു​വി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ എം​എ​ൽ​എ സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രാ​ൻ രാ​ജ​ഗൗ​ഡ​യ്ക്ക് സു​പ്രീം കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Sringeri vote counting video not available
    Next Story
    X