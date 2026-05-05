ശൃംഗേരി കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ ടി.ഡി. രാജഗൗഡയെ അയോഗ്യനാക്കി
മംഗളൂരു: ഹൈകോടതി നിർദേശപ്രകാരം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ വീണ്ടും എണ്ണിയതിനെത്തുടർന്ന് ചിക്കമഗളൂരു ജില്ലയിലെ ശൃംഗേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥി ഡി.എൻ. ജീവരാജിനെ പുതിയ എംഎൽഎയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വീണ്ടും എണ്ണുന്നതിനിടെ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ ടി.ഡി. രാജഗൗഡയുടെ 255 വോട്ടുകൾ അസാധുവായി. ജീവരാജിന് 52 വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് നേടാനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധി എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. 2023 ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി.ഡി. രാജഗൗഡ ബിജെപിയുടെ ഡി.എൻ. ജീവരാജിനെ വെറും 201 വോട്ടുകളുടെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തി 2023 മേയ് മുതൽ എം.എൽ.എയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ജീവരാജ് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫലം ചോദ്യം ചെയ്തു. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാനും വീണ്ടും എണ്ണാനും നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ ആറിന് ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ജീവരാജിന് തുടക്കത്തിൽ 692 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, വീണ്ടും എണ്ണിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി 690 സാധുവായ വോട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരെമറിച്ച്, രാജഗൗഡയുടെ വോട്ടുകൾ 569 ൽ നിന്ന് 314 ആയി കുത്തനെ കുറഞ്ഞു, ഇത് 255 വോട്ടുകളുടെ കുറവ് അടയാളപ്പെടുത്തി.
പുതുക്കിയ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 1951-ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവരാജിനെ എംഎൽഎയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ രാജഗൗഡക്ക് എംഎൽഎ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സംഭവവികാസങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച രാജഗൗഡ വീണ്ടും എണ്ണൽ പ്രക്രിയയിൽ ഗുരുതരമായ സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. തനിക്ക് അനുകൂലമായി എണ്ണിയ ചില ബാലറ്റുകളിൽ മഷിയിലും അടയാളങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാധുവായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന വോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. 2023 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജെഗൗഡയുടെ കൗണ്ടിംഗ് ഏജന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സുധീർ കുമാർ മുരോളി, 255 ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായി ആരോപിച്ച് ചിക്കമഗളൂരു ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. അന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യക്തികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
