Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:21 PM IST

    ജാ​ല​ഹ​ള്ളി അ​യ്യ​പ്പ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ശ്രീ​മ​ദ് ഭാ​ഗ​വ​ത സ​മീ​ക്ഷാ സ​ത്രം

    jalahalliAyyappaTemple
    ജാ​ല​ഹ​ള്ളി അ​യ്യ​പ്പ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​വ​ത സ​മീ​ക്ഷാ സ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വി​ളം​ബ​രം മു​ൻ ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ.​കെ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജാ​ല​ഹ​ള്ളി അ​യ്യ​പ്പ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ‘ജാ​ല​ഹ​ള്ളി ശ്രീ​മ​ദ് ഭാ​ഗ​വ​ത സ​മീ​ക്ഷാ സ​ത്രം 2025’ ന​ട​ക്കും. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ത്ര വി​ളം​ബ​ര യോ​ഗം മു​ൻ ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ.​കെ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ അ​ജി​ത​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി, ക്ഷേ​ത്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​സി. വി​ജ​യ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, സ​ത്ര​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​കെ.​ആ​ർ. ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഒ​കോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ ഭ​ദ്ര​ദീ​പ പ്ര​കാ​ശ​നം ത​ന്ത്രി താ​ഴ്മ​ൺ മ​ഠം രാ​ജീ​വ​രു ക​ണ്ഠ​ര​രു നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് യ​ജ്ഞാ​ചാ​ര്യ​ൻ മ​ള്ളി​യൂ​ർ പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി ഭാ​ഗ​വ​ത മാ​ഹാ​ത്മ്യ പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ 10 ദി​വ​സ​ത്തെ ഭാ​ഗ​വ​ത സ​മീ​ക്ഷാ സ​ത്ര​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. 10 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മീ​ക്ഷാ സ​ത്ര​ത്തി​ൽ 35 ലേ​റെ ആ​ചാ​ര്യ​ന്മാ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സ​ത്ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​ന​ട​ക്കും. സ​ത്ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശേ​ഷ പൂ​ജ​ക​ൾ, വ​ഴി​പാ​ടു​ക​ൾ, പ്ര​സാ​ദ ഊ​ട്ട് എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

