Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:43 AM IST

    ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ദേ​വ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ദേ​വ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗു​രു​ദേ​വ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ റാ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ദേ​വ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ബി.​ജി. റോ​ഡ്, ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, ചോ​ക്ക​സാ​ന്ദ്ര, സി.​വി. രാ​മ​ൻ ന​ഗ​ർ, ഈ​ജി​പു​ര, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി, ജാ​ല​ഹ​ള്ളി, ജി​ഗാ​നി, ക​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി, കെ.​ജി.​എ​ഫ്, കെ.​ആ​ർ. പു​രം, കു​മാ​ര​സ്വാ​മി ലേ​ഔ​ട്ട്, മ​ഗ​ഡി റോ​ഡ്, എം.​എ​സ് പാ​ള​യ, നെ​ല​മം​ഗ​ല, പീ​നി​യ, ആ​ർ.​ടി ന​ഗ​ർ എ​സ്.​ജി പാ​ള​യ, ത​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി വി​ദ്യാ​ര​ണ്യ​പു​ര എ​ന്നീ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മ​ഞ്ഞ വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ വി​വി​ധ ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന​ള 500ഓ​ളം ശാ​ഖാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ന​ന്ദ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സ​ത്യ​ൻ പു​ത്തൂ​ർ, കെ.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ശാ​ഖാ​നേ​താ​ക്ക​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebratedSree Narayanaguru JayantiBengaluru
    News Summary - Sri Narayana Gurudeva Jayanti celebrated
    Similar News
    Next Story
    X