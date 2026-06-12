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    Metro
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 7:54 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം, വി​ൽ​പ​ന; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കുമെന്ന് എ​സ്.​ആ​ർ. ശ്രീ​നി​വാ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ

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    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം, വി​ൽ​പ​ന; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കുമെന്ന് എ​സ്.​ആ​ർ. ശ്രീ​നി​വാ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ
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    ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ​ സ​ബോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ് ലെ​ജി​സ്ലേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മൈ​സൂ​രു​വി​ല്‍ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കു​മെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് അ​വ​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും നി​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ സ​ബോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ് ലെ​ജി​സ്ലേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ എ​സ്.​ആ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ്.

    മൈ​സൂ​രി​ലെ അ​ബ്ദു​ൽ ന​സീ​ർ സാ​ബ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് മൈ​സൂ​രു എ​ന്നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ദു​രു​പ​യോ​ഗം മൂ​ല​മു​ള്ള നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും കെ. ​ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ കാ​ന്‍റീ​നു​ക​ൾ മു​ഖേ​ന ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സ് വ​കൂ​പ്പ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:KarnatakaDrugsMLAmethamphetamine
    News Summary - S.R. Srinivas MLA says strict action will be taken against use and sale of methamphetamine
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