Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:24 AM IST

    പൂ​ജാ അ​വ​ധി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് സ്​​പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ

    പൂ​ജാ അ​വ​ധി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് സ്​​പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പൂ​ജാ അ​വ​ധി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു-​എ​റ​ണാ​കു​ളം റൂ​ട്ടി​ൽ സ്​​പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​ൻ-​ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ (06147): എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് പി​റ്റേ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 8.15ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ എ​ത്തും.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്​​പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ (06148): ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റി​ന് രാ​ത്രി 10.10ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ പി​റ്റേ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ​ത്തും. ആ​ലു​വ, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജ​ങ്ഷ​ൻ, പൊ​ഡ​നൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​ൻ, തി​രു​പ്പൂ​ർ, ഈ​റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​ൻ, സേ​ലം ജ​ങ്ഷ​ൻ, ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ട്, വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ്, ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ട്, കൃ​ഷ്ണ രാ​ജ​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റോ​പ് ഉ​ണ്ടാ​വും.

    ഹു​ബ്ബ​ള്ളി -കൊ​ല്ലം സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ് നേ​ര​ത്തെ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി​സം​ബ​ർ 28 വ​രെ എ​ല്ലാ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. വൈ​കീ​ട്ട് 3.15നാ​ണ് ട്രെ​യി​ൻ ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​പ്പെ​ടു​ക.

    TAGS:special trainsservicePooja holidayBanglore News
