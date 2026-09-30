ബംഗളൂരു കന്റോൺമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവിസ്

ബംഗളൂരു കന്റോൺമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവിസ്text_fields
മംഗളൂരു: വാരാന്ത്യത്തിലെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ബംഗളൂരു കന്റോൺമെന്റിനും മഡ്ഗാവിനും ഇടയിൽ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ സർവിസ് നടത്തും. ട്രെയിൻ നമ്പർ 06597 ബംഗളൂരു കന്റോൺമെന്റ്-മഡ്ഗാവ് സ്പെഷൽ എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് രാത്രി 11.50 ന് കന്റോൺമെന്റിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് വൈകുന്നേരം 6.10 ന് മഡ്ഗാവിൽ എത്തിച്ചേരും. മടക്കയാത്രയിൽ, ട്രെയിൻ നമ്പർ 06598 മഡ്ഗാവ്-ബംഗളൂരു കന്റോൺമെൻ്റ് സ്പെഷൽ എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബർ നാലിന് രാവിലെ 8.40ന് മഡ്ഗാവിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അതേ ദിവസം രാത്രി 11.55ന് കന്റോൺമെൻ്റിലെത്തും.
എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരു, ചിക്കബാനാവര, കുനിഗൽ, ചന്നരായപട്ടണ, ഹാസൻ, സക്ലേഷ്പൂർ, സുബ്രഹ്മണ്യ റോഡ്, കബക പുത്തൂർ, ബണ്ട്വാൾ, സൂറത്ത്കൽ, മുൽക്കി, ഉഡുപ്പി, ബാർകൂർ, കുന്താപുരം, ബൈന്ദൂർ, ഭട്കൽ, ഗോവർ കുന്താപുര, ബൈന്ദൂർ, ഹൊർനകാർ, മുർദേശ്വർ, കർണ്ണാക്കോർ, കർതേശ്വര്, ഭട്കൽ, മുർദേശ്വർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും. ഈ പ്രത്യേക ട്രെയിനിൽ ഒരു എസി ടു-ടയർ കോച്ച്, മൂന്ന് എസി ത്രീ-ടയർ കോച്ചുകൾ, 10 സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ, ഏഴ് ജനറൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ, രണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്-കം-ലഗേജ്, ബ്രേക്ക് വാൻ കോച്ചുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 23 കോച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടും. സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ഹുബ്ബള്ളി ഡിവിഷൻ ചീഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ ഡോ. മഞ്ജുനാഥ് കണമാടി പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചതാണിത്
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