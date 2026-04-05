പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവിസ് പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
മംഗളൂരു: വിഷു ആഘോഷ വേളയിൽ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ മംഗളൂരു സെൻട്രലിനും ചെന്നൈ എഗ്മോറിനുമിടയിൽ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ട്രെയിൻ നമ്പർ 06126 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-ചെന്നൈ എഗ്മോർ സ്പെഷൽ ഏപ്രിൽ ആറ്, 13 തീയതികളിൽ വൈകീട്ട് നാലിന് മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 10.30 ന് ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ എത്തിച്ചേരും. ചെന്നൈ എഗ്മോർ-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ (06125) ഏപ്രിൽ ഏഴ്, 14 തീയതികളിൽ ഉച്ച രണ്ടിന് ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 6.50 ന് മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽ എത്തും.
രണ്ട് എസി ടു-ടയർ, എട്ട് എസി ത്രീ-ടയർ, ആറ് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്, നാല് ജനറൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ, ഒരു ദിവ്യാംഗർ സൗഹൃദ കോച്ച്, ഒരു ലഗേജ് കം ബ്രേക്ക് വാൻ എന്നിവയാണ് ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുക. യാത്രക്കാരുടെ അധിക തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ബംഗളൂരു കന്റോൺമെന്റിനും ഡോ. എംജിആർ ചെന്നൈ സെൻട്രലിനും ഇടയിൽ പ്രത്യേക സർവിസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പ്രത്യേക അറിയിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിന് രാവിലെ 08.05 ന് ബംഗളൂരു കന്റോൺമെന്റിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 06545 അതേ ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ എത്തിച്ചേരും. മടക്ക സർവീസ് നമ്പർ 06546 അതേ ദിവസം വൈകിട്ട് 4.45 ന് ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11ന് ബംഗളൂരു കന്റോൺമെന്റിൽ എത്തിച്ചേരും.
