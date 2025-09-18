Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:56 AM IST

    ക​ല്യാ​ണ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്

    ക​ല്യാ​ണ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ല്യാ​ണ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി​യ​താ​യി നി​യ​മ പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ​റി കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി എ​ച്ച്.​കെ. പാ​ട്ടീ​ൽ. ക​ല്യാ​ണ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ (പ​ഴ​യ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ക​ര്‍ണാ​ട​ക) പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രാ​മ​വി​ക​സ​ന, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​രാ​ജ് മ​ന്ത്രി​യും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    വി​ക​സ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഒ​രു സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്സി​ല്‍ കു​റി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഉ​ട​ൻ നി​യ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ല്യാ​ണ ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് വ​രു​ന്ന​ത്​ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യൊ​രു ഉ​ത്തേ​ജ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ക​ല​ബു​റ​ഗി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Kalyana KarnatakaBangalore News
    News Summary - Special Secretariat in Kalyana Karnataka
