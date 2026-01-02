Begin typing your search above and press return to search.
    ദു​ര​ഭി​മാ​ന​ക്കേ​സി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹു​ബ്ബ​ള്ളി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഇ​നാം വീ​ര​പൂ​ര്‍ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്ത ദു​ര​ഭി​മാ​ന കൊ​ല​ക്കേ​സി​ല്‍ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്താ​ന്‍ പ്ര​ത്യേ​ക പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജി. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​സി​നാ​യി ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക് കോ​ട​തി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഗ​ര്‍ഭി​ണി​യാ​യ യു​വ​തി​യെ കൊ​ല ചെ​യ്ത​ത്​ ല​ജ്ജാ​വ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും ദു​ര​ഭി​മാ​ന​ക്കൊ​ല ത​ട​യാ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ല്‍ പോ​രാ​യ്മ​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ല്‍ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തും. കേ​സി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ര​യാ​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കും. രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി സം​ഭ​വ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കൂ​ടെ നി​ല്‍ക്ക​ണം. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ കൃ​ത്യ നി​ര്‍വ​ഹ​ണ​ത്തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ ര​ണ്ടു പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​സ്പെ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്ത​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

