Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ​സ​ഭ ചേ​രും: കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വേ ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കുമെന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ​സ​ഭ ചേ​രും: കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വേ ക​ർ​ണാ​ട​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കുമെന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    ഡി.കെ. ശിവകുമാർ


    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൗ​തി​ക സ​ർ​വേ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹെ​ബ്രി​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​മാ​യും വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് തീ​രു​മാ​നം അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​റി​യാ​നാ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വി​ക​സ​ന​വും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി (ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ഗോ​വ, ക​ർ​ണാ​ട​ക, കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്) ഏ​ക​ദേ​ശം 60,000 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള പ​ശ്ചി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ 37 ശ​ത​മാ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി ലോ​ല മേ​ഖ​ല​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ന​കം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് അ​യ​ക്ക​ണം. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​നും നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള മോ​ഡ​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഒ​രു വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​യു​ടെ ഭൗ​തി​ക സ​ർ​വേ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ക​ർ​ഷ​ക​ർ, വ​ര​ൾ​ച്ച, ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​മ​സ​ഭാ സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ക​സ്തൂ​രി രം​ഗ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ക്കും.

    ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ, ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ അ​വി​ട​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഏ​കീ​കൃ​ത 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ചി​ല​ർ​ക്ക് 25 വ​ർ​ഷ​വും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 75 വ​ർ​ഷ​വും എ​ന്ന പ​രി​ധി​യു​ണ്ട്. ഏ​കീ​കൃ​ത 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ധി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​ത് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ട മേ​ഖ​ല​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഭൗ​തി​ക സ​ർ​വേ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 13,000 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 20,000 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.​കേ​ര​ളം ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി വ​ഴി ഭൗ​തി​ക സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​തി​രി​ച്ചു എ​ന്ന് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​സ്തീ​ർ​ണം കു​റ​ച്ചു​വെ​ന്നും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ സ​മാ​ന സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 5,000 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ, ജി.​പി.​എ​സ് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത മാ​പ്പി​ങ്ങി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഭൗ​തി​ക സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Special Legislative Assembly to convene on Kasturirangan report
    Next Story
    X