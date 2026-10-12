ധർമ്മസ്ഥല സൗജന്യ വധത്തിൽ നീതി തേടി മൗന ജാഥtext_fields
മംഗളൂരു: ധർമ്മസ്ഥലയിൽ പിയു കോളേജ് വിദ്യാർഥിനി സൗജന്യയെ (17) ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിന് 14 വർഷങ്ങൾ തികയുന്ന വേളയിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണവും ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതിയും ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ബെൽത്തങ്ങാടിയിൽ വമ്പിച്ച "ജസ്റ്റിസിനായുള്ള മാർച്ച്" നടത്തി.
ഉജിറിൽ നിന്ന് ബെൽത്തങ്ങാടിയിലേക്ക് നടന്ന വമ്പിച്ച മൗന മാർച്ചോടെയാണ് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്. ബെൽത്തങ്ങാടിയിലെ അംബേദ്കർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ജാഥ അവസാനിച്ചു. സൗജന്യയുടെ മാതാവ് കുസുമാവതി ചന്ദപ്പ ഗൗഡ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചടങ്ങിൽ, വിവിധ കോടതി വിചാരണകളിൽ കുടുംബത്തിന് നിയമപരമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയ അഭിഭാഷകരെയും, ദീർഘകാല പോരാട്ടത്തിന്റെ കവറേജിൽ പങ്കാളികളായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും, കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി പ്രസ്ഥാനത്തെ സജീവമായി നിലനിർത്തിയ പ്രധാന പ്രവർത്തകരെയും സംഘാടക സമിതി ആദരിച്ചു. മഹേഷ് ഷെട്ടി തിമറോടി കൺവൻഷനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗിരീഷ് മട്ടനവർ, തമ്മന്ന ഷെട്ടി, പ്രസന്ന രവി, ജയന്ത് ടി., ദിനേഷ് ഗണിഗ, ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകരായ മോഹിത് കുമാർ, വിജയ വാസു പൂജാരി, നവീൻ കുമാർ, കൃഷ്ണപ്പ ഗൗഡ ദേവസ്യ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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