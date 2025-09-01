Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Sept 2025 8:04 AM IST
    date_range 1 Sept 2025 8:04 AM IST

    ദ​ക്ഷി​ണ പ​ശ്ചി​മ റെ​യി​ൽ​വേ വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പി​ൽ -ജി.​എം മു​കു​ൾ സ​ര​ൺ

    യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ർ, ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ യെ​ല​ഹ​ങ്ക​യി​ൽ പു​തി​യ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞെ​രു​ങ്ങി​യ ബം​ഗ​ളൂ​രു റ​യി​ൽ​വേ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള കു​തി​പ്പി​ലാ​ണെ​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ പ​ശ്ചി​മ റ​യി​ൽ​വേ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​കു​ൾ സ​ര​ൺ മാ​ത്തൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 1144 റൂ​ട്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട, പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ച്ച റെ​യി​ൽ​വേ ഡി​വി​ഷ​നാ​ണി​ത്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദ​ക്ഷി​ണ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ശ്ചി​മ റെ​യി​ൽ​വേ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു സ​ർ​ക്കു​ല​ർ റെ​യി​ൽ​വേ, സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ന​വീ​ക​ര​ണം, പാ​ത ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, നാ​ലി​ര​ട്ടി​യാ​ക്ക​ൽ, വ​ള​രെ​ക്കാ​ലം വൈ​കി​യ സ​ബ​ർ​ബ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ നാ​ല് ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളി​ൽ, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​മി​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വും ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റും ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. യ​ശ്വ​ന്ത്പു​രും ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റും പു​ന​ർ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ണി ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും അ​തി​ന്റെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന യാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി.

    ഗ​തി ശ​ക്തി യൂ​നി​റ്റ് (ജി.​എ​സ്‌.​യു) ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ യാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഡി​സ്‌​പാ​ച്ചി​നു​മു​ള്ള സി​ഗ്ന​ലി​ങ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ഴ​ക്കം ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി യ​ശ്വ​ന്ത്പു​ർ ഗ്രി​ഡി​ൽ ര​ണ്ട് അ​ധി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. എം.​ജി റെ​യി​ൽ​വേ കോ​ള​നി​യു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗം പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചി​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ത്തി​യ ഏ​ക​ദേ​ശം 200 മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്നേ​ക്കാം.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ വാ​ങ്ങും. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു പു​ന​ർ​വി​ക​സ​നം ആ​ർ.​എ​ൽ.​ഡി.​എ (റെ​യി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി) നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ഭൂ​മി വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ധ​ന​സ​മ്പാ​ദ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്തി​മ​മാ​ക്കി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ന് എ​ട്ട് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഡെ​ഡ് എ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളാ​ണ്. അ​താ​യ​ത്, ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​യി​ലൂ​ടെ ഓ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​ൻ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു പി​റ്റ്‌​ലൈ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ ​ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​ടി​ക്കാ​നാ​ണ് റ​യി​ൽ​വേ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ത​നി​സാ​ന്ദ്ര​യി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ഡി​പ്പോ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് റേ​ക്കു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. കൂ​ടു​ത​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ന്ന ഒ​രു യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ദൂ​ര​വും മ​റ്റു ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ദേ​വ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ൽ പു​തി​യ കോ​ച്ചി​ങ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ന​മു​ക്ക് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാം, പ​ക്ഷേ ആ​രും അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്താ​ണ് പ്ര​യോ​ജ​നം?

    പ​ക​രം, യെ​ല​ഹ​ങ്ക​യി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി സൗ​ക​ര്യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റെ​യി​ൽ വീ​ൽ ഫാ​ക്ട​റി (ആ​ർ‌.​ഡ​ബ്ല്യു.‌​എ​ഫ്) പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റൊ​ന്ന് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ര​ണ്ട് ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, അ​വ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ്-​വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ് ക്വാ​ഡ്ര​പ്ലി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ കാ​ര​ണം കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ട്ടു.

    ഇ​ത് ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന ന​ഗ​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു സ​ബ​ർ​ബ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് (ബി.​എ​സ്.​ആ​ർ.​പി) കാ​ര​ണം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ണി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് -ബൈ​യ​പ്പ​ന​ഹ​ള്ളി വി​ഭാ​ഗം ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ നാ​ലി​ര​ട്ടി​യും അ​ടു​ത്ത മാ​ർ​ച്ചോ​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ ഭാ​ഗ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും.

    സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ലു​ട​നീ​ളം വേ​ഗ പ​രി​ധി മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ജോ​ളാ​ർ​പേ​ട്ട ലൈ​നി​ലെ സെ​ക്ഷ​ന​ൽ വേ​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 130 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി. മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ​സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ല​ഭ്യ​ത​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു-​മും​ബൈ റൂ​ട്ടി​ന് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാം.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന് ചു​റ്റും 240 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള റെ​യി​ൽ‌​വേ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് (ഡി.​പി.​ആ​ർ) ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ദ​വ​ന്ദ-​ദൊ​ഡ്ഡ​ബ​ല്ലാ​പു​ർ-​ദേ​വ​ന​ഹ​ള്ളി-​മാ​ലൂ​ർ: 96 കി.​മീ, മാ​ലൂ​ർ-​ആ​നേ​ക്ക​ൽ റോ​ഡ്-​ഹെ​ജ്ജ​ല്ല-98 കി.​മീ, ഹെ​ജ്ജ​ല-​സോ​ലൂ​ർ-​നി​ട​വ​ണ്ട-46 കി.​മീ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 81,000 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ത്ത​മാ​ന, ഭാ​വി ഗ​താ​ഗ​ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും മ​റ്റു ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ഡി.​പി.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, പൈ​തൃ​കം/​സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ/​മ​ത​പ​ര​മാ​യ ഘ​ട​ന​ക​ൾ, ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ദോ​ഡ്ജാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് കെ​മ്പെ​ഗൗ​ഡ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് (കെ.​ഐ.​എ) 7.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഒ​രു ലൈ​ൻ, മൂ​ന്ന് പു​തി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഒ​രു റെ​യി​ൽ-​ഓ​വ​ർ-​റെ​യി​ൽ (റോ​ആ​ർ) മേ​ൽ​പാ​ലം വ​ഴി നി​ർ​മി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ഭാ​വി​യി​ലെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ മൂ​ന്നി​ലേ​ക്ക് ലൈ​ൻ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​താ​ഗ​ത ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഈ ​ലൈ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നാ​ജ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

