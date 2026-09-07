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    ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിച്ച് മൈസൂരു ദസറയ്ക്ക് വമ്പൻ ഒരുക്കങ്ങൾ

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    ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിച്ച് മൈസൂരു ദസറയ്ക്ക് വമ്പൻ ഒരുക്കങ്ങൾ
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    ബംഗളൂരു: ഈ വർഷം മൈസൂരു ദസറയിലേക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ദസറ സജ്ജീകരണ പുരോഗതി അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിശാലമായ പൊതുജന താൽപര്യം ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘങ്ങളെയും പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ ദസറയിൽ എയർ ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തും. ദസറ പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസ്‌പ്ലേകൾക്കായി സൈന്യം, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നിവയോട് സംഘങ്ങളെ അയക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

    ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് മുൻഗണനാ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഉത്സവത്തിന്റെ മഹത്വം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അംബാസഡർമാരെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ക്ഷണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫിലിം ഫെയർ, ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ്, വിന്റേജ് കാർ റാലി, രംഗോലി മത്സരങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രത്യേക പരിപാടികൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട ആകർഷണങ്ങൾ. ഡ്രോൺ ഷോയും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷങ്ങളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ, ജില്ല ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിക്ക് പുറമേ, ഓരോ ദിവസവും ഒരു മന്ത്രിയെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ നിയോഗിക്കാൻ ശിവകുമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

    ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന, പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കർണാടക ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന , പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. മൈസൂരു കൊട്ടാരവും മറ്റ് പ്രമുഖ പൈതൃക, സാംസ്കാരിക, ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി അവ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

    നഗരവികസന-മൈസൂരു ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ഡോ. യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ, സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ശാലിനി രജനീഷ്, മൈസൂരു ജില്ല ഇൻചാർജ് സെക്രട്ടറിയും വാണിജ്യ-വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ. സെൽവകുമാർ, കന്നഡ-സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മഞ്ജുശ്രീ, യുവജന ശാക്തീകരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നവീൻ രാജ് സിംഗ്, നഗരവികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ബി.ബി. കാവേരി, ടൂറിസം കമ്മീഷണർ രാം പ്രസാത് മനോഹർ, മൈസൂരു ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ജി. ലക്ഷ്മികാന്ത് റെഡ്ഡി, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് സിഇഒ ഉകേഷ് കുമാർ, മൈസൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ സീമ ലട്കർ, മൈസൂരു ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എസ്പി) മല്ലികാർജുൻ ബലദണ്ടി തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

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    News Summary - South Indian Chief Ministers and foreign ambassadors are being invited.
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