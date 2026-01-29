Begin typing your search above and press return to search.
    87 കോ​ടി​യു​ടെ സോ​ഴ്സ് കോ​ഡ് മോ​ഷ​ണം: ഐ‌.​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ കേ​സ്

    87 കോ​ടി​യു​ടെ സോ​ഴ്സ് കോ​ഡ് മോ​ഷ​ണം: ഐ‌.​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ കേ​സ്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 87 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്രൊ​പ്രൈ​റ്റ​റി സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ സോ​ഴ്‌​സ് കോ​ഡ് മോ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ഐ.​ടി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    അ​മേ​ഡി​യ​സ് സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ ലാ​ബ്‌​സ് ഇ​ന്ത്യ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് സ​യ​ന്‍റി​സ്റ്റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന അ​ശു​തോ​ഷ് നി​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ​​2020 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്ത അ​ശു​തോ​ഷ് 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന് ​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ​മ്മ​തം കൂ​ടാ​തെ ത​ന്‍റെ സ്വ​കാ​ര്യ ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് സോ​ഴ്‌​സ് കോ​ഡും മ​റ്റ് ര​ഹ​സ്യ ഡേ​റ്റ​യും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ സ​ഹി​തം ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​ശു​തോ​ഷി​നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​പ്പോ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും സോ​ഴ്‌​സ് കോ​ഡ് നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ന്‍ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​സം​ഭ​വം ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വി​ഡി​യോ​യി​ല്‍ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ചെ​യ്‌​തെ​ന്ന് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് 2025 ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍നി​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. സോ​ഴ്‌​സ് കോ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റി​ന്‍റെ ഏ​ക​ദേ​ശ മൂ​ല്യം 80 ല​ക്ഷം യൂ​റോ​യാ​ണ്. ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി 23ന് ​വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ് സി.​ഇ.​എ​ൻ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ഐ.​ടി ആ​ക്ടി​ലെ പ്ര​സ​ക്ത വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:criminal casetheftcaseIT WorkerCrime
    News Summary - Source code theft worth Rs 87 crore: Case filed against IT worker
