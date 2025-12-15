Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:16 AM IST

    ക​ദ്രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ സൗ​ഹാ​ർ​ദ ക്രി​സ്മ​സ് തു​ട​ങ്ങി

    ക​ദ്രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ സൗ​ഹാ​ർ​ദ ക്രി​സ്മ​സ് തു​ട​ങ്ങി
    മം​ഗ​ളൂ​രു ക​ദ്രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ആരംഭിച്ച ക്രി​സ്മ​സ് സൗ​ഹൃ​ദ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ മു​നീ​ർ കാ​ട്ടി​പ്പ​ള്ള സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സെ​ന്റ് മ​ദ​ർ തെ​രേ​സ വി​ചാ​ര വേ​ദി​കെ​യും മം​ഗ​ളൂ​രു കാ​ത്ത​ലി​ക് സ​ഭ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സൗ​ഹാ​ർ​ദ ക്രി​സ്മ​സ് ഉ​ത്സ​വ്’​മം​ഗ​ളൂ​രു ക​ദ്രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​ന്ദേ​ശ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​സു​ദീ​പ് പോ​ൾ അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല സ്കേ​റ്റി​ങ് കാ​യി​ക​താ​രം യു​വ​രാ​ജ് ഡി. ​കു​ന്ദ​ർ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സെ​ന്റ് അ​ലോ​ഷ്യ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ചാ​ൾ​സ് ഫു​ർ​ട്ടാ​ഡോ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മു​നീ​ർ കാ​ട്ടി​പ്പ​ള്ള, ഡോ. ​ചാ​ൾ​സ് ഫു​ർ​ട്ടാ​ഡോ, ബാ​ങ്ക് എം​പ്ലോ​യീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്യാം ​സു​ന്ദ​ർ, ക​ർ​ണാ​ട​ക ടൂ​റി​സം ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഷാ​ലെ​റ്റ് പി​ന്റോ, സെ​ന്റ് മ​ദ​ർ തെ​രേ​സ വി​ചാ​ര വേ​ദി​കെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റോ​യ് കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ, കാ​ത്ത​ലി​ക് സ​ഭ മം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​ദേ​ശ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് ഡി​സൂ​സ, സ​ന്തോ​ഷ് അ​റേ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ഉ​ട​മ സ​ന്തോ​ഷ് സെ​ക്വീ​ര, കാ​ത്ത​ലി​ക് സ​ഭ മം​ഗ​ളൂ​രു പ്ര​ദേ​ശ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ൽ​മ മൊ​ണ്ടെ​യ്‌​റോ, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ്റ്റാ​നി ലോ​ബോ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ​ൾ​ഫി ഡി​കോ​സ്റ്റ, മ​ദ​ർ തെ​രേ​സ വി​ചാ​ര വേ​ദി​കെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ബ​ജാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

