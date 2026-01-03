Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    3 Jan 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 9:51 AM IST

    ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ യാ​ത്ര ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍

    ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ യാ​ത്ര ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍
    വി​ധാ​ന സൗ​ധ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ന്യ​ജീ​വി ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ബൈ​ര​തി സു​രേ​ഷ്, ഈ​ശ്വ​ർ ഖ​ന്ദ്രെ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​യാ​ത്ര​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ങ് ജേ​ര്‍ണി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​ജെ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് സ​ഖാ​ഫി ന​യി​ക്കു​ന്ന ജാ​ഥ എ​സ്.​വൈ.​എ​സ്, എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ്, എ​സ്.​എം.​എ, എ​സ്.​ജെ.​യു, സം​യു​ക്ത മ​ഹ​ല്ല് ജ​മാ​അ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ള്‍ സ​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ങ് ജേ​ര്‍ണി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​മെ​ജ​സ്റ്റി​ക് ത​വ​ക്ക​ല്‍ മ​സ്താ​ന്‍ ദ​ര്‍ഗ​യി​ല്‍നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്‍റെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി രാ​ത്രി 9.30ന് ​അ​ള്‍സൂ​രി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കും. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്- പീ​നി​യ, 12-കെ.​ആ​ര്‍. പു​രം, 1.30-മാ​ര്‍ത്ത​ഹ​ള്ളി, വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല്- ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി, ആ​റി​ന് ജ​യ​ന​ഗ​ര്‍, രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് അ​ള്‍സൂ​ര്‍.

    News Summary - Solidarity march in Bengaluru
