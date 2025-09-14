Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:55 AM IST

    ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ വ​ന​ത്തി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ കാ​മ​റ​ക​ൾ

    ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ വ​ന​ത്തി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ കാ​മ​റ​ക​ൾ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് സൗ​രോ​ർ​ജ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സം യാ​ത്രി​ക​ൻ ആ​ന​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. പ്ര​സ്തു​ത സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പാ​ത​യി​ലെ പ​ട്രോ​ളി​ങ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ ടൈ​ഗ​ർ റി​സ​ർ​വ്(​ബി.​ടി.​ആ​ർ) ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​സ്. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​പാ​ത​യി​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ ആ​റ് വ​രെ ഗ​താ​ഗ​തം നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തും വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി നി​രീ​ക്ഷ​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    TAGS:camerasolarBandipur ForestWayanad
    News Summary - Solar-powered cameras in Bandipur forest
