Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:01 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​: വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ ഘാ​ത​ക​നെ​ന്ന് സ്നേ​ഹ​മ​യി കൃ​ഷ്ണ

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​: വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ ഘാ​ത​ക​നെ​ന്ന് സ്നേ​ഹ​മ​യി കൃ​ഷ്ണ
    വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ, സ്നേ​ഹ​മ​യി കൃഷ്ണ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: 2012ൽ ​ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ പി.​യു കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യെ (17) ക്രൂ​ര​മാ​യി ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ അ​മ്മാ​വ​ൻ വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റ് സ്നേ​ഹ​മ​യി കൃ​ഷ്ണ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഈ ​ദി​ശ​യി​ൽ കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​കെ. അ​രു​ണി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്കെ​തി​രെ ‘മു​ഡ’ അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത കൃ​ഷ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘സൗ​ജ​ന്യ കേ​സി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണം. എ​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ളും തെ​ളി​വു​ക​ളും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സൗ​ജ​ന്യ​യെ അ​മ്മാ​വ​ൻ വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്. അ​യാ​ൾ അ​വ​ളോ​ട് മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ൾ നി​ല​വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​ല​യി​ണ​യോ സ​മാ​ന​മാ​യ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും വ​സ്തു​വോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ച്ചു കൊ​ന്നു’ -സ്നേ​ഹ​മ​യി കൃ​ഷ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ളെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, ബാ​ഗ് താ​ഴെ വീ​ഴു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കൃ​ഷ്ണ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ, അ​ത് അ​വ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ ​ദി​വ​സം അ​വ​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ളു​ടെ കു​ടും​ബം പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വ​ളു​ടെ വ​യ​റ്റി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​വും കൊ​ല​പാ​ത​ക​വും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​വ​ർ ഇ​ര​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​ല്ല. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​ൾ വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ്. അ​ന്ന് വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പോ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​യാ​ൾ അ​വ​ളെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം അ​വ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ അ​വ​ളെ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​വ​ൾ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​താ​യി വ്യാ​ജ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​വ​രും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​പോ​യ ശേ​ഷം അ​യാ​ൾ അ​വ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കൃ​ഷ്ണ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​വ​ളു​ടെ യൂ​നി​ഫോം വ​ലി​ച്ചു​കീ​റു​ക​യും ഷാ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൈ​ക​ൾ ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്രേ​മ​യു​ടെ​യും ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ​യും ന​മ്പ​റു​ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ ഒ​രു കു​റി​പ്പ് എ​ഴു​തി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ത​ട​യാ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും സ്നേ​ഹ​മ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ​യെ നാ​ർ​ക്കോ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നേ​ര​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ന്തോ​ഷ് റാ​വു സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. അ​യാ​ൾ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടി​രി​ക്കാം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് കൃ​ഷ്ണ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Crime NewsBangalore NewsDharmasthala Murders
    News Summary - Snehamayi Krishna says Vittal Gowda is Saujanya's killer
