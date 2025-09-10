Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജി‌.​ബി.​എ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ടെ വർധന: പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ചെ​റു പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍

    ജി‌.​ബി.​എ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ടെ വർധന: പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ചെ​റു പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ്രേ​റ്റ​ര്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ല്‍ അ​ഞ്ച് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 500 ആ​യി വ​ര്‍ധി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ചെ​റു​കി​ട പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍. നി​ല​വി​ല്‍ ഓ​രോ വാ​ര്‍ഡി​ലും 20,000ത്തോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ര്‍ട്ടി(​എ.​എ.​പി), ക​ര്‍ണാ​ട​ക രാ​ഷ്ട്ര സ​മി​തി (കെ.​ആ​ര്‍.​എ​സ്), ബെം​ഗ​ളൂ​രു ന​വ​നി​ർ​മാ​ണ പാ​ര്‍ട്ടി(​ബി.​എ​ന്‍.​പി) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രു​ത്ത് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    പ്ര​മു​ഖ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ല്‍ മു​ന്‍ തൂ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ സ്വാ​ധീ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​ര്‍ സ്വ​ന്തം ഭാ​ര്യ​മാ​രെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള 198 വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ 500 ആ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ച​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം കു​റ​യു​ക​യും അ​വ​ര്‍ വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തി​നാ​ല്‍ത​ന്നെ നി​ല​വി​ല്‍ തു​ല്യ​ത​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് എ.​എ.​പി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പൃ​ഥ്വി റെ​ഡ്ഡി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ത​ന്നെ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ന്ന് 198 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം അ​ര്‍ഹ​രാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തു കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ പു​തി​യ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു

    വ​ലി​യ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​വു​മ്പോ​ള്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ധാ​രാ​ളം ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രേ​ണ്ട സ്ഥി​തി വ​രു​ന്നു. അ​തി​ല്‍ മു​ഖ്യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് മു​ന്‍ തൂ​ക്കം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​വ​നി​ർ​മ്മാ​ൺ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ (ബി.​എ​ൻ.​പി) സ്ഥാ​പ​ക​നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ശ്രീ​കാ​ന്ത് ന​ര​സിം​ഹ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​റി​യ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​വു​മ്പോ​ള്‍ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടെ​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​മാ​യി വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 50 സീ​റ്റ് നേ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

