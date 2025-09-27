Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    27 Sept 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:43 AM IST

    ഭൈ​ര​പ്പ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ വി​ട

    sl bhairappa funeral
    പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ശാ​ന്തേ​ശി​വ​ര ലിം​ഗ​ണ്ണ​യ്യ ഭൈ​ര​പ്പക്ക് മൈ​സൂ​രു​ ചാ​മു​ണ്ഡി കു​ന്നി​ന്റെ താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ലെ ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ

    സം​സ്ഥാ​ന ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ നൽകിയ സംസ്കാര ചടങ്ങ്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​ശ​സ്ത സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ശാ​ന്തേ​ശി​വ​ര ലിം​ഗ​ണ്ണ​യ്യ ഭൈ​ര​പ്പ​യു​ടെ (91) അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച 12.30 ഓ​ടെ മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ ചാ​മു​ണ്ഡി കു​ന്നി​ന്റെ താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ലു​ള്ള ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. എം.​എ​ൽ.​സി. കെ. ​ശി​വ​കു​മാ​ർ, മ​നു​ഷ്യ​സ്‌​നേ​ഹി തേ​ജ​സ്വി​നി അ​ന​ന്ത് കു​മാ​ർ, മൈ​സൂ​രു ഡി.​സി. ജി. ​ല​ക്ഷ്മി​കാ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി എ​ന്നി​വ​ർ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ശി​വാ​ന​ന്ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം മൂ​ന്ന് റൗ​ണ്ട് ഗ​ൺ സ​ല്യൂ​ട്ട് അ​ർ​പ്പി​ച്ചു, പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡ് സം​ഘം ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ഭൈ​ര​പ്പ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ പു​ത​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക മ​ന്ത്രി മ​ഹാ​ദേ​വ​പ്പ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

