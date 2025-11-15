Begin typing your search above and press return to search.
    15 Nov 2025 9:07 AM IST
    15 Nov 2025 9:07 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പൗ​ര​ന് നേ​രെ തി​രി​യു​ന്ന വാ​ളാ​വ​രു​ത് -എ​സ്.​ജെ.​എം

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പൗ​ര​ന് നേ​രെ തി​രി​യു​ന്ന വാ​ളാ​വ​രു​ത് -എ​സ്.​ജെ.​എം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പൗ​ര​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള വാ​ളാ​ക​രു​തെ​ന്ന് എ​സ്.​ജെ.​എം ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ക​ശാ​പ്പ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​വു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം പാ​സാ​ക്കി​യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ധ്യാ​പ​നം സേ​വ​ന​മാ​ണെ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റു​പ​തി​ലേ​റെ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റോ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​സ്.​ജെ.​എം സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മ​ദ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. അ​ബ്ബാ​സ് നി​സാ​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ശീ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പ​ത്ത​പ്പി​രി​യം, ബ​ഷീ​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ ചെ​റൂ​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. സ​ത്താ​ർ മൗ​ല​വി, ബ​ഷീ​ർ സ​അ​ദി പീ​നി​യ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി പ​യോ​ട്ട, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൾ​സൂ​ർ, ജാ​ഫ​ർ നൂ​റാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ അ​സ്ഹ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ബ​ഷീ​ർ സ​അ​ദി യാ​റ​ബ്ബ് ന​ഗ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

