21 കോടിയുടെ മയക്കുമരുന്നുമായി മലയാളികളുൾപ്പെടെ ആറുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ബംഗളൂരു: മലയാളികൾ ഉൾപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തെ ബുധനാഴ്ച ബംഗളൂരുവിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 21 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഏകദേശം ആറ് കിലോഗ്രാം (5,950 ഗ്രാം) മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ (മെത്ത്) ഇവരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള എ.എം. സുഹൈൽ (31), കെ.എസ്. സുജിൻ (32), നൈജീരിയൻ പൗരന്മാരായ ടോബി ന്യൂയോകെ ഡെക്കോ (35), ചിക്വാഡോ നാകെ കിങ്സ്ലി (29), ബംഗളൂരു സ്വദേശികളായ എം.ഡി. സഹീദ് (29), ഭാര്യ സുഹ ഫാത്തിമ (നേഹ-29) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്കും കേരളത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കള്ളക്കടത്ത് വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൈജീരിയൻ പൗരനാണ് തങ്ങളുടെ ഉറവിടമെന്ന് അറസ്റ്റിലായവർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ടോബി ന്യൂയോകെ ഡെക്കോയെ 64 ഗ്രാം മെത്തുമായാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഛത്തർപൂരിലെ വാടക വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 865 ഗ്രാം കൂടി മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തി. വർഷങ്ങളായി ബംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്നതായും സുഹൈലിന് മെത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായും ഡെക്കോ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ബംഗളൂരുവിലെ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണക്കാർക്കെതിരായ നടപടിയെത്തുടർന്ന് ഇയാൾ അടുത്തിടെ ഡൽഹിയിലേക്ക് താമസം മാറിയിരുന്നു.
മുഖ്യൻ നൈജീരിയ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ പൗരന്മാർ വഴിയാണ് ചരക്കുകൾ എത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും ഡെക്കോ വെളിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന്, റാക്കറ്റിന്റെ ധനസഹായം നൽകുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ബംഗളൂരുവിലേക്ക് ഒരു സംഘത്തെ അയച്ചു. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട നിരീക്ഷണത്തിനുശേഷം ബൊമ്മനഹള്ളിയിലെ ഒരു പി.ജി താമസസ്ഥലത്തുനിന്നാണ് ഫാത്തിമയെയും സഹീദിനെയും കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ ആദ്യ ഭർത്താവ് വഴിയാണ് ഫാത്തിമ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സഹീദിനെ പുനർവിവാഹം ചെയ്ത ശേഷം, ദമ്പതികൾ സുഹൈലിന്റെ മയക്കുമരുന്ന് കൺസൈൻമെന്റുകൾക്ക് പണം നൽകി. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ വാങ്ങിയശേഷം പിന്നീട്, വലിയ ഇടപാടുകളിലേക്ക് നീങ്ങിയതായി അവർ സമ്മതിച്ചു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസിനെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അവിടെ സെക്ടർ ഒന്നിൽ കിങ്സ്ലി എന്ന മറ്റൊരു നൈജീരിയൻ പൗരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. 2015ൽ വൈദ്യചികിത്സ തേടി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ കിങ്സ്ലി പിന്നീട് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു.
അജുക്കോ, ചിഗ്മോ എന്നീ രണ്ട് നൈജീരിയൻ പൗരന്മാരെയും കൂട്ടാളികളാക്കിയെങ്കിലും അജുക്കോ നൈജീരിയയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഡൽഹി, ബംഗളൂരു, കേരളം എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖല സിൻഡിക്കേറ്റിനുണ്ടായിരുന്നു. നൈജീരിയക്കാർ വിതരണക്കാരായി വേഷമിടുകയും ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രതി മയക്കുമരുന്നിന് ധനസഹായം നൽകുകയും വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ, ഐ.ടി പ്രഫഷണലുകൾ, മറ്റ് യുവാക്കൾ എന്നിവരെയാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു. കേരള പൊലീസിൽനിന്നുള്ള സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിരവധി എൻ.ഡി.പി.എസ് കേസുകളിൽ തിരയുന്ന ചരിത്ര രേഖാമൂലമുള്ള സുഹൈലിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് യൂനിറ്റ് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register