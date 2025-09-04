Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right21 കോ​ടി​യു​ടെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:15 AM IST

    21 കോ​ടി​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    21 കോ​ടി​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘ​ത്തെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 21 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റ് കി​ലോ​ഗ്രാം (5,950 ഗ്രാം) ​മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ (മെ​ത്ത്) ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ.​എം. സു​ഹൈ​ൽ (31), കെ.​എ​സ്. സു​ജി​ൻ (32), നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ ടോ​ബി ന്യൂ​യോ​കെ ഡെ​ക്കോ (35), ചി​ക്വാ​ഡോ നാ​കെ കി​ങ്സ്ലി (29), ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ എം.​ഡി. സ​ഹീ​ദ് (29), ഭാ​ര്യ സു​ഹ ഫാ​ത്തി​മ (നേ​ഹ-29) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്കും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​മെ​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ടോ​ബി ന്യൂ​യോ​കെ ഡെ​ക്കോ​യെ 64 ഗ്രാം ​മെ​ത്തു​മാ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഛത്ത​ർ​പൂ​രി​ലെ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 865 ഗ്രാം ​കൂ​ടി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സു​ഹൈ​ലി​ന് മെ​ത്തു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും ഡെ​ക്കോ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    മു​ഖ്യ​ൻ നൈ​ജീ​രി​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ വ​ഴി​യാ​ണ് ച​ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും ഡെ​ക്കോ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്, റാ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു സം​ഘ​ത്തെ അ​യ​ച്ചു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ട നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ബൊ​മ്മ​ന​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ ഒ​രു പി.​ജി താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ​യെ​യും സ​ഹീ​ദി​നെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന് അ​ടി​മ​യാ​യ ആ​ദ്യ ഭ​ർ​ത്താ​വ് വ​ഴി​യാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹീ​ദി​നെ പു​ന​ർ​വി​വാ​ഹം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം, ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ സു​ഹൈ​ലി​ന്റെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ൺ​സൈ​ൻ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കി. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ൽ വാ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം പി​ന്നീ​ട്, വ​ലി​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​താ​യി അ​വ​ർ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ ഗ്രേ​റ്റ​ർ നോ​യി​ഡ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും അ​വി​ടെ സെ​ക്ട​ർ ഒ​ന്നി​ൽ കി​ങ്സ്ലി എ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ പൗ​ര​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. 2015ൽ ​വൈ​ദ്യ​ചി​കി​ത്സ തേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ കി​ങ്സ്ലി പി​ന്നീ​ട് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ജു​ക്കോ, ചി​ഗ്മോ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ജു​ക്കോ നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി, ബം​ഗ​ളൂ​രു, കേ​ര​ളം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കാ​ർ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യി വേ​ഷ​മി​ടു​ക​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള പ്ര​തി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക​യും വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഐ.​ടി പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ, മ​റ്റ് യു​വാ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സൂ​ച​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, നി​ര​വ​ധി എ​ൻ.‌​ഡി.‌​പി.‌​എ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ തി​ര​യു​ന്ന ച​രി​ത്ര രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള സു​ഹൈ​ലി​നെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് യൂ​നി​റ്റ് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

