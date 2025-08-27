Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    27 Aug 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:18 AM IST

    സീ​താ​സ്വ​യം​വ​രം ക​ഥ​ക​ളി അ​ര​ങ്ങേ​റി

    kadakali
    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ‘സീ​താ സ്വ​യം​വ​രം’ ക​ഥ​ക​ളി​

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു ക്ല​ബ് ഫോ​ർ ക​ഥ​ക​ളി ആ​ൻ​ഡ് ദി ​ആ​ർ​ട്സി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘സീ​താ സ്വ​യം​വ​രം’ ക​ഥ​ക​ളി അ​ര​ങ്ങേ​റി. എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ കൈ​ര​ളി നി​ല​യം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ര​ശു​രാ​മ​നാ​യി ക​ലാ​ക്ഷേ​​ത്രം പ്രി​യ ന​മ്പൂ​തി​രി, ശ്രീ​രാ​മ​നാ​യി ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം പ്രി​ജി​ത്ത്, ദ​ശ​ര​ഥ​നാ​യി സു​ജി​ത് പു​ഷ്പ​ക്, സീ​ത​യാ​യി ആ​കാ​ശ് ന​ര​സി​പു​ര എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ഷ​മി​ടും. ശ്രീ​ദേ​വ​ൻ ചെ​റു​മി​റ്റം, അ​ഭി​ജി​ത് വ​ർ​മ (ക​ഥ​ക​ളി​പ്പ​ദം), സ​ദ​നം ജി​തി​ൻ (ചെ​ണ്ട), ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം ശ്രീ​ജി​ത്ത് (മ​ദ്ദ​ളം), സ​ദ​നം വി​വേ​ക് (ചു​ട്ടി), ഷാ​ജി (ഗ്രീ​ന്റും) എ​ന്നി​വ​ർ പി​ന്ന​ണി​യേ​കി. ചെ​റു​തു​രു​ത്തി ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം സ്കൂ​ളാ​ണ് വേ​ഷ​വി​താ​നം.

