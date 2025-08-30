Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Aug 2025 10:14 AM IST
    date_range 30 Aug 2025 10:14 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​നെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു

    Sujata Bhatt,
    സു​ജാ​ത ഭ​ട്ട്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ സു​ജാ​ത ഭ​ട്ടി​നെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. നേ​ര​ത്തേ ഇ​വ​രെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മ​ണി​പ്പാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ 2003ൽ ​ത​ന്റെ മ​ക​ൾ അ​ന​ന്യ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​യാ​യെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ ആ​രോ​പി​ച്ച സു​ജാ​ത ഭ​ട്ട്, ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ​രാ​തി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​വ​ർ കാ​ര്യ​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ മൊ​ഴി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ മു​ൻ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ന്റെ മ​ക​ളു​ടെ തി​രോ​ധാ​നം വ​ലി​യൊ​രു ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് സു​ജാ​ത നേ​ര​ത്തേ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ചി​ല വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​വ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​വ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​രാ​തി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചാ​ലും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​നാ​ലും എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് നി​യ​മ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ കോ​ളി​ള​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ കേ​സ് ഇ​പ്പോ​ഴും സൂ​ക്ഷ്മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. വ​രും​ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി ഇ​ട​ക്കാ​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

