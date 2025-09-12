Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 9:41 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ അ​മ്മാ​വ​നു​മാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ അ​മ്മാ​വ​നു​മാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ 2012ൽ ​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട പി.​യു കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ (17) മാ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ​യെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) വ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി വീ​ണ്ടും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സാ​ക്ഷി ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ത​ല​യോ​ട്ടി താ​ൻ കൈ​മാ​റി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ഗൗ​ഡ എ​സ്.​ഐ.​ടി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​ത് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ലം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നേ​ത്രാ​വ​തി തീ​ര​ത്തെ സ്നാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന വ​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​മാ​സം ആ​റി​ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി ഗൗ​ഡ​യു​മൊ​ത്ത് പോ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി താ​ൻ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി എ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ ത​ല​യോ​ട്ടി ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത് വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര പ​ഠ​ന-​ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 40 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​മു​ണ്ടാ​യി. കേ​സു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ ഇ​ള​ക്കു​ന്ന ഈ ​നി​ഗ​മ​നം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ചി​ന്ന​യ്യ​ക്ക് ത​ല​യോ​ട്ടി കൈ​മാ​റി​യ​ത് താ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ഗൗ​ഡ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്ര, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടും ഘാ​ത​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സൗ​ജ​ന്യ കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് പു​തു​ജീ​വ​നാ​യി. കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ദ​യ് ജെ​യി​ൻ, മ​ല്ലി​ക് ജെ​യി​ൻ, ധീ​ര​ജ് കെ​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ​തി​മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷം എ​സ്.​ഐ.​ടി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കു​ക​യും ഉ​ദ​യ് ജെ​യി​ൻ ഹാ​ജ​രാ​യി മൊ​ഴി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ കു​ടും​ബം വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്.

    വി​ട്ടി​ൽ ഗൗ​ഡ​യെ എ​സ്‌.​പി.​സി.​എ സൈ​മ​ണി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് അ​തി സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടെ വ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് ശേ​ഷം സം​ഘം കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, എ​ഫ്‌.​എ​സ്‌.​എ​ൽ ടീം ​എ​ന്നി​വ​ർ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.നേ​ര​ത്തേ മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ ചി​ല അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​ന്ധ്യ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് അ​ത് ശ​രി​യാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല.

    അ​തി​നാ​ൽ, കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഗൗ​ഡ​യെ വീ​ണ്ടും കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തെ​ന്ന് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്‌.​ഐ.​ടി വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ​യെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ‘കു​ഡ്‌​ല റാം​പേ​ജ്’ എ​ന്ന യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ അ​ജ​യ്‌​യു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ടു.

