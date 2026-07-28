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    Metro
    Posted On
    date_range 28 July 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 10:16 AM IST

    എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി;ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു

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    എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി;ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ജൂ​ലൈ 15ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​നും നി​ല​വി​ൽ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​പ​രി​ധി മൂ​ന്ന് മാ​സ​മാ​യി നീ​ട്ടാ​ൻ ഇ.​സി.​ഐ​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ദേ​വ​നു​രു മ​ഹാ​ദേ​വ, ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര ഗു​ഹ, മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​സ്‌.​ജി വൊം​ബ​ത്കെ​രെ, മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ സ​ഭി​ഹ ഭൂ​മി​ഗൗ​ഡ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    സു​പ്രീം കോ​ട​തി എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​റി​നാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സ​മ​യം തേ​ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് വി​ഭു ബ​ഖ്രു, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​എ​സ്. ഹേ​മ​ലേ​ഖ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വാ​ദം കേ​ട്ട ശേ​ഷം പി​രി​ഞ്ഞു.

    എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ന് ശേ​ഷം വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ വോ​ട്ട​ർ ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ർ​ണാ​ട​ക ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും മു​ഖ്യ ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര്‍ കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    'മ​റ്റ്' ഉ​പ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ.​സി.​ഐ​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തും നി​ർ​ദി​ഷ്ട കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ​യും വോ​ട്ട​റെ അ​റി​യി​ക്കാ​തെ​യും ആ ​ഉ​പ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു വോ​ട്ട​റു​ടെ​യും പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഒ​രു വോ​ട്ട​റു​ടെ പേ​ര് പൊ​രു​

    ത്ത​ക്കേ​ടാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​വും ആ​ക്സ​സ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള രൂ​പ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ.​സി.​ഐ​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വോ​ട്ട​ർ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​തെ​യും ,ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​തെ​യും ഒ​രു വോ​ട്ട​റു​ടെ പേ​രും നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കോ​ട​തി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ജൂ​ൺ 15ന് ​ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​നും ഇ.​സി.​ഐ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:public interesthigh courtSIR
    News Summary - SIR Public Interest Litigation Postponed by Karnataka High Court
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