Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:21 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ: സൗ​ജ​ന്യ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി എം.​എം.​എ

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ: സൗ​ജ​ന്യ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി എം.​എം.​എ
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ(​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​റം പൂ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​നു​ബ​ന്ധ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്​​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​സി. സി​റാ​ജ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മൈ​സൂ​രു റോ​ഡി​ല്‍ ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​ബാ​ർ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ശ​നി, ഞാ​യ​ർ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സം​ഗ​മം ന​ട​ക്കും. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 91-80-26706937, 9071120 120, 9071140 140.

