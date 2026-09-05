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Madhyamam
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    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍; 43.81 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നോ​ട്ടി​സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​​യാറാ​യി

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    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍; 43.81 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നോ​ട്ടി​സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​​യാറാ​യി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ (എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ര്‍ ) ഭാ​ഗ​മാ​യി 43.81 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നോ​ട്ടി​സു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യെ​ന്നും 7.31 ല​ക്ഷം നോ​ട്ടി​സു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലു വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 4,46,38,124 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഇ​തി​ൽ 2.21 കോ​ടി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 2.24 കോ​ടി സ്ത്രീ​ക​ളും 2,871 ട്രാ​ൻ​സ്‌​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മു​ണ്ട്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത​ത്', 'അ​പൂ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ' എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ട വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​ണ് നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 36,49,371 നോ​ട്ടി​സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ട്. ആ​കെ 206 ഹി​യ​റി​ങ്ങു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12 വ​രെ തു​ട​രും.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന പ്ര​കാ​രം ‘വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത​ത്’, ‘അ​പൂ​ർ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍’​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് മു​മ്പ് പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. നോ​ട്ടി​സ് ന​ല്‍കു​ന്ന പ​ക്രി​യ​യി​ല്‍ 224 ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രും 4,262 എ.​ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​ക​ളും പ്ര​തേ​ക്യം നി​യ​മി​ച്ച എ.​ഇ.​ആ​ർ​ഒ​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ന്‍റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നാ​യു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പു​ന​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി 1,873 പു​തി​യ ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ര്‍ക്ക് ബി.​എ​ല്‍.​ഒ ആ​പ്പി​ൽ ലോ​ഗി​ന്‍ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യാ​നാ​യി സി.​ഇ.​ഒ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ജി​ല്ലാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ന​ട​ത്തി. വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​പ്ര​ക്രി​യ​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വാ​ന്‍ പ്രോ​ല്‍സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു.

    ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​മ്പ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന അ​തേ ഭാ​ഗ​ത്ത് പേ​രു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി സി.​ഇ.​ഒ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം കാ​ര​ണം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പാ​ർ​ട്ട് ന​മ്പ​റി​ലും സീ​രി​യ​ൽ ന​മ്പ​റി​ലും മാ​റ്റം വ​ന്നി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഓ​ഫി​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​മ്പ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പേ​രു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട​ര്‍ ഫോ​ട്ടോ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി കാ​ർ​ഡ് ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് voter.eci.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലോ ECINET മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ല്‍ പേ​രു​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

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    News Summary - SIR: 43.81 Lakh+ Notices Ready
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