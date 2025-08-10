Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    date_range 10 Aug 2025 9:27 AM IST
    date_range 10 Aug 2025 9:27 AM IST

    സ്വ​ർ​ഗ​റാ​ണി ച​ർ​ച്ചി​ൽ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും

    സ്വ​ർ​ഗ​റാ​ണി ദേ​വാ​ല​യം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രാ​ജ​രാ​ജേ​ശ്വ​രി ന​ഗ​റി​ലെ സ്വ​ർ​ഗ​റാ​ണി ക്നാ​നാ​യ കാ​ത്ത​ലി​ക് ഫൊ​റോ​ന ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ സ​മാ​പ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് കോ​ട്ട​യം രൂ​പ​ത​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഒ​രേ​യൊ​രു ഫോ​റോ​ന ദേ​വാ​ല​യ​മാ​ണ് സ്വ​ർ​ഗ​റാ​ണി ദേ​വാ​ല​യം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നി​നാ​യി​രു​ന്നു തി​രു​നാ​ൾ കൊ​ടി​യേ​റ്റം.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൻ​ന്റെ സ​മാ​പ​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന കൃ​ത​ഞ്ജ​താ​ബ​ലി​ക്ക് കോ​ട്ട​യം അ​തി​രൂ​പ​ത മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത മാ​ർ മാ​ത്യു മൂ​ല​ക്കാ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​നാ​ൾ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം, കു​ർ​ബാ​ന ആ​ശീ​ർ​വാ​ദം എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മാ​ർ മാ​ത്യു മൂ​ല​ക്കാ​ട്ട് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ക​ർ​ണാ​ട​ക ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ബാം​ഗ്ലൂ​ർ അ​തി​രൂ​പ​താ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത റ​വ. ഡോ ​പീ​റ്റ​ർ മ​ച്ചാ​ഡോ അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും മ​ണ്ഡൃ രൂ​പ​ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മാ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ട​യ​ന്ത്ര​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തും.

    മു​ൻ. എം.​പി തോ​മ​സ് ചാ​ഴി​ക്കാ​ട​ൻ സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. റ​വ. ഫാ. ​ബി​ബി​ൻ അ​ഞ്ചെ​മ്പി​ൽ, റ​വ. സി. ​ഇ​മ്മാ​ക്കു​ലേ​റ്റ് എ​സ്.​വി.​എം, ജോ​സ് മാ​ട്കു​ത്തി​യേ​ൽ, ഫൊ​റോ​ന വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ ഷി​നോ​ജ് വെ​ള്ളാ​യി​ക്ക​ൽ, ജോ​മി തെ​ങ്ങ​നാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ലാ​വി​രു​ന്നും സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Silver Jubilee celebrations at Swargarani Church will conclude today
