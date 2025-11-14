Begin typing your search above and press return to search.
    ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സി​ൽ​ക്ക് മ്യൂ​സി​യം മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ

    ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സി​ൽ​ക്ക് മ്യൂ​സി​യം മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സി​ൽ​ക് മ്യൂ​സി​യം മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. സി​ൽ​ക്ക് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, പ്യൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു, തു​ണി​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ നെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു എ​ന്നി​വ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സി​ൽ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ സി​ൽ​ക്ക് വേം ​സീ​ഡ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മ​ന്ദി​ര മൂ​ർ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ പ​ട്ടും വ്യാ​ജ പ​ട്ടും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. അ​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം പ്രാ​രം​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​താ​യും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:museumsBangalore News
