Madhyamam
    Metro
    Posted On
    3 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 9:16 AM IST

    വാ​ണി​ജ്യ എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ല വ​ർ​ധ​ന; സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    വാ​ണി​ജ്യ എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ല വ​ർ​ധ​ന; സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വാ​ണി​ജ്യ എ​ൽ.​പി.​ജി സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ്. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഇ​ന്ധ​ന, നി​കു​തി ഭാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പ​ത്തി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​ക​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ത്തെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    വാ​ണി​ജ്യ എ​ൽ.​പി.​ജി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ചാ​യ​ക്ക​ട​ക​ൾ, ക്വി​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ചെ​റു​കി​ട ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ, തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ വ​ർ​ധ​ന സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്സി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കു​റി​ച്ചു. എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ല ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ല, പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം എ​ന്നി​വ കൂ​ടും. ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സൗ​ദി ക​രാ​ർ വി​ല​ക​ളി​ലെ (സി.​പി) വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ വി​ല തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കു​റ​യു​മ്പോ​ൾ പെ​ട്രോ​ളി​ന്റെ​യും ഡീ​സ​ലി​ന്റെ​യും വി​ല കു​റ​ക്കാ​ത്ത​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്ന് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​ക​ണം. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​നീ​തി​യാ​ണി​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ദേ​ശീ​യ ഖ​ജ​നാ​വി​ലേ​ക്ക് 4.5 മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം കോ​ടി വ​രെ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് 60,000 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ത് സ​ഹ​ക​ര​ണ ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​മ​ല്ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പി​ഴി​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തും ദ​രി​ദ്ര​രു​ടെ മേ​ൽ നി​കു​തി ചു​മ​ത്തി​യും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടും ഇ​ന്ത്യ​യെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വ​ള​ർ​ച്ച ന്യാ​യ​മാ​യി പ​ങ്കി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

