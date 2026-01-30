Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right‘മു​ഡ’ കേ​സി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:39 AM IST

    ‘മു​ഡ’ കേ​സി​ൽ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്കും ഭാ​ര്യ​ക്കും ക്ലീ​ൻ​ചി​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    • മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രും
    • റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു
    ‘മു​ഡ’ കേ​സി​ൽ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്കും ഭാ​ര്യ​ക്കും ക്ലീ​ൻ​ചി​റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ഡ കേ​സി​ൽ സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്കും ഭാ​ര്യ​ക്കും ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ്. മൈ​സൂ​രു ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (മു​ഡ) ഭ​വ​ന​ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക്ലോ​ഷ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ, ഭാ​ര്യ ബി.​എം. പാ​ർ​വ​തി, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഭാ​ര്യാ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ന സ്വാ​മി, മു​ൻ ഭൂ​വു​ട​മ ജെ. ​ദേ​വ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന് മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ക്ലീ​ൻ​ചി​റ്റ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ‘ബി’(​ക്ലോ​ഷ​ർ) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തേ മു​ദ്ര​വെ​ച്ച ക​വ​റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക​ര​ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രാ​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും കോടതി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ു. മു​ഡ അ​ഴി​മ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥി​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ ക​ര​ട് ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സ് ജ​നു​വ​രി 13നാണ് ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ്നേ​ഹ​മ​യി കൃ​ഷ്ണ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി കോ​ട​തി ത​ള്ളി. 2024ൽ ​സ്നേ​ഹ​മ​യി കൃ​ഷ്ണ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തോ​റി​റ്റി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന 3.16 ഏ​ക്ക​ർ വ​സ്തു​വി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് മു​ഡ 14 പ്ലോ​ട്ടു​ക​ള്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ താ​വ​ർ​ച​ന്ദ് ഗെ​ഹ​ലോ​ട്ട് 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ 1988ലെ ​അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 17-എ ​പ്ര​കാ​രം സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​നു​മ​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ലോ​കാ​യു​ക്ത പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ഈ ​കേ​സി​ൽ ഇ.​ഡി​ക്ക് ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ മാ​ത്ര​മേ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ആ​ർ.​ടി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഇ.​ഡി​യും ക്ലോ​ഷ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കേ​സി​ൽ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ലോ​കാ​യു​ക്ത അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല​ത്തെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് സ്നേ​ഹ​മ​യി കൃ​ഷ്ണ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ ഹ​ര​ജി പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SiddaramaiahWifeClean chitMuda case
    News Summary - Siddaramaiah and his wife get clean chit in 'Muda' case
    Similar News
    Next Story
    X